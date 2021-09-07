Під час третього раунду відеокамери зупинилися на випадковій білявці, що сиділа на трибунах та спостерігала за матчем. У руках вона тримала келих пива. Коли жінка побачила себе на великому екрані, вона не засоромилася і захотіла запам'ятатися глядачам.

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Вболівальниця перехилила келих та одним махом випила усе пиво. Після цього вона переможно підняла руки догори у супроводі галасу публіки.

Здавалося б, що на цьому зірковий час білявки закінчився. Але ж ні. У п'ятому раунді на екрані знову показали її. Цього разу у неї вже не було пива, але жінка не розгубилася. Вона вихопила келих із рук свого друга і знову випила його до дна за лічені секунди. Це викликало шалені овації вболівальників. "Чудова робота", – похвалив її один із коментаторів матчу.

Відео опублікували в офіційному акаунті Чемпіонату у твітері. Там його переглянули вже 160 000 разів.

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