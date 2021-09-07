Во время третьего раунда видеокамеры остановились на случайной блондинке, которая сидела на трибунах и наблюдала за матчем. В руках она держала бокал пива. Когда женщина увидела себя на большом экране, она не смутилась и захотела запомниться зрителям.

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Болельщица опрокинула бокал и залпом выпила все пиво. После этого она победно подняла руки вверх в сопровождении криков публики.

Казалось бы, что на этом звездный час блондинки закончился. Но нет. В пятом раунде на экране снова показали ее. На этот раз у нее уже не было пива, но женщина не растерялась. Она выхватила бокал из рук своего друга и снова выпила его до дна за считанные секунды. Это вызвало сумасшедшие овации болельщиков. "Великолепная работа", – похвалил ее один из комментаторов матча.

Видео опубликовали в официальном аккаунте Чемпионата в твиттере. Там его посмотрели уже 160 000 раз.

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