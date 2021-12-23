Важке похмілля: п'яні папуги набридають жителям австралійського містечка

В Австралії другий місяць зими – це кінець сезону дозрівання манго, тому на землю падає багато перезрілих фруктів. Вони особливо багаті цукром, а ферментовані соки перетворюються в нещадний алкоголь, що гниє на сонці. Опалі манго потужно приваблюють червонокрилих папуг неймовірним ароматом.

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Через велику кількість такої випивки, нічого не підозрюючі папуги, швидко п'яніють і створюють людям незручності. Варто зазначити, що птахи і самі гинуть від інтоксикації, нещасних випадків, викликаних польотом в нетверезому стані, крім того, на підпитку вони стають легкою здобиччю для хижаків.

Зазвичай вони страждають близько пари днів. Під впливом алкоголю вони стають дуже сонними і знаходяться на різних стадіях недоїдання. Ми чули декілька повідомлень про те, що вони влітали у вікна або сиділи на землі і не могли літати. У такому стані папуги вразливі для кішок та інших хижаків,

– зазначають ветлікарі.

П'яні червонокрилі папуги набридають жителям австралійського містечка / Фото wikipedia

І хоча п'яні папуги постійно падають на автомобілі і голови людей, місцеві жителі ставляться цього з розумінням і навіть ніжністю, а хворих пташок приносять до ветеринарної лікарні.