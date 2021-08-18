Усе, як і тоді: 15 людей, які відтворили свої старі фото через десятки років
Джерело:Reddit
Ось уже кілька років у мережі є популярним флешмоб, в якому люди відтворюють свої старі фото з дитинства чи юності через багато років після того. Дуже цікаво спостерігати, як змінюються люди та місця, але приємно зрозуміти, що людські стосунки залишають такими ж теплими та щирими, як і колись.
Розваги 24 відібрали найцікавіші фото з серії "Тоді і зараз". Попереджаємо, ці світлини можуть здивувати, розсмішити чи розчулити вас, адже розповідають історії, тривалістю у чиєсь життя. Приємного перегляду!
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#1
Фото Reddit St3zus
#2
Фото Reddit bitbot2000
#3
Фото Reddit Sluggerknuckles
#4
Фото Reddit downwarddawg
#5
Фото Reddit smilingsun
#6
Фото Reddit stenchi
#7
Фото Reddit cjs81268
#8
Фото Reddit DominicOH
#9
Фото Reddit nguoiphanxu
#10
Фото Reddit AlexRud
#11
Фото Reddit deraudawg
#12
Фото Reddit Jamescovey
#13
Фото Reddit St3zus
#14
Фото Imgur
#15
Фото Reddit commonvanilla
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