Розваги 24 відібрали найцікавіші фото з серії "Тоді і зараз". Попереджаємо, ці світлини можуть здивувати, розсмішити чи розчулити вас, адже розповідають історії, тривалістю у чиєсь життя. Приємного перегляду!

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#1

Люди повторюють свої фото через багато років

Фото Reddit St3zus

#2

Люди повторюють свої фото через багато років

Фото Reddit bitbot2000

#3

Люди повторюють свої фото через багато років

Фото Reddit Sluggerknuckles

#4

Люди повторюють свої фото через багато років

Фото Reddit downwarddawg

#5

Люди повторюють свої фото через багато років

Фото Reddit smilingsun

#6

Люди повторюють свої фото через багато років

Фото Reddit stenchi

#7

Люди повторюють свої фото через багато років

Фото Reddit cjs81268

#8

Люди повторюють свої фото через багато років

Фото Reddit DominicOH

#9

Люди повторюють свої фото через багато років

Фото Reddit nguoiphanxu

#10

Люди повторюють свої фото через багато років

Фото Reddit AlexRud

#11

Люди повторюють свої фото через багато років

Фото Reddit deraudawg

#12

Люди повторюють свої фото через багато років

Фото Reddit Jamescovey

#13

Люди повторюють свої фото через багато років

Фото Reddit St3zus

#14

Люди повторюють свої фото через багато років

Фото Imgur

#15

Люди повторюють свої фото через багато років

Фото Reddit commonvanilla

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