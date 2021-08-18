Розваги 24 відібрали найцікавіші фото з серії "Тоді і зараз". Попереджаємо, ці світлини можуть здивувати, розсмішити чи розчулити вас, адже розповідають історії, тривалістю у чиєсь життя. Приємного перегляду!

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#1

Фото Reddit St3zus

#2

Фото Reddit bitbot2000

#3

Фото Reddit Sluggerknuckles

#4

Фото Reddit downwarddawg

#5

Фото Reddit smilingsun

#6

Фото Reddit stenchi

#7

Фото Reddit cjs81268

#8

Фото Reddit DominicOH

#9

Фото Reddit nguoiphanxu

#10

Фото Reddit AlexRud

#11

Фото Reddit deraudawg

#12

Фото Reddit Jamescovey

#13

Фото Reddit St3zus

#14

Фото Imgur

#15

Фото Reddit commonvanilla

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