Його спостереження вилилися у серію яскравих ілюстрацій. Вони показують, що майже усі ми щодня, хоч ненадовго, але стаємо схожими на справжніх олімпійських спортсменів – коли перестрибуємо калюжі або біжимо на автобус, двері якого зачиняються.

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Нещодавно я бачив продавця магазину, який відкривав ролети, і це нагадало мені, як важкоатлет кидає штангу в повітря,
– так Адріан Хоган підписав першу ілюстрацію з цієї серії.

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Ілюстрації Адріана Хогана

#2

Ілюстрації Адріана Хогана

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Ілюстрації Адріана Хогана

#4

Ілюстрації Адріана Хогана

#5

Ілюстрації Адріана Хогана

#6

Ілюстрації Адріана Хогана

#7

Ілюстрації Адріана Хогана

#8

Ілюстрації Адріана Хогана

#9

Ілюстрації Адріана Хогана

#10

Ілюстрації Адріана Хогана

#11

Ілюстрації Адріана Хогана

#12

Ілюстрації Адріана Хогана

#13

Ілюстрації Адріана Хогана

#14

Ілюстрації Адріана Хогана

#15

Ілюстрації Адріана Хогана

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