Його спостереження вилилися у серію яскравих ілюстрацій. Вони показують, що майже усі ми щодня, хоч ненадовго, але стаємо схожими на справжніх олімпійських спортсменів – коли перестрибуємо калюжі або біжимо на автобус, двері якого зачиняються.

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Нещодавно я бачив продавця магазину, який відкривав ролети, і це нагадало мені, як важкоатлет кидає штангу в повітря,

– так Адріан Хоган підписав першу ілюстрацію з цієї серії.

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