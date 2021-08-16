Его наблюдения вылились в серию ярких иллюстраций. Они показывают, что почти все мы ежедневно, хоть ненадолго, но становимся похожими на настоящих олимпийских спортсменов – когда перепрыгиваем лужи или бежим на автобус, двери которого закрываются.

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Недавно я видел продавца магазина, который открывал ролеты, и это напомнило мне, как тяжеловес бросает штангу в воздух,
– так Адриан Хоган подписал первую иллюстрацию из этой серии.

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Иллюстрации Адриана Хогана

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Иллюстрации Адриана Хогана

#3

Иллюстрации Адриана Хогана

#4

Иллюстрации Адриана Хогана

#5

Иллюстрации Адриана Хогана

#6

Иллюстрации Адриана Хогана

#7

Иллюстрации Адриана Хогана

#8

Иллюстрации Адриана Хогана

#9

Иллюстрации Адриана Хогана

#10

Иллюстрации Адриана Хогана

#11

Иллюстрации Адриана Хогана

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Иллюстрации Адриана Хогана

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Иллюстрации Адриана Хогана

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Иллюстрации Адриана Хогана

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Иллюстрации Адриана Хогана

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