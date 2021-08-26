Аудіоп'єси у кожній з 30 кабінок оглядового колеса розкажуть про конкретний рік життя України та важливі економічні, політичні та культурні події в її історії. Головною метою проєкту "Колесо історій" було передати атмосферу певного року, озирнутися на минуле, щоб надихнутися на нові звершення.

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Про що розкаже "Колесо історій"

Активувати спектакль відвідувачі можуть, перейшовши по QR-коду у кабінці. Історія, яку вони почують, залежить від кабінки та року, про який вона розповідає. Хтось перенесеться до університетського лекторію, хтось – на галасливий ринок, а хтось – до компанії друзів у далекі 1990-ті роки. Там можна буде почути дзижчання коліс "кравчучки", перший в Україні дзвінок мобільного чи звук зльоту української гордості – найбільшого у світі літака "Мрія".

Над цим проєктом плідно працювала ціла команда. Її учасники ретельно збирали та перевіряла цікаві факти з життя українців, вибудовували навколо них ігрові сцени та створювали захопливі сюжети. Ролі героїв історій озвучували професійні диктори-актори дубляжу.

Зокрема, актриса озвучення та дубляжу Ната Романько розповіла, що перевтілення у різних персонажів змусило її пригадати історії з власного життя. За її словами, "Колесо історій" дозволяє зануритися у різноманітні життєві сюжети та відчути той шлях, який пройшли українці за часи незалежності.

Я пам’ятаю свої підліткові 90-ті, ці гроші з купою нулів. Певний час ми вчотирьох жили на 37 гривень бабусиної пенсії. Роботи не було. Пам’ятаю ці розмови з кухні "як бути далі" або як мені під легку весняну куртку підшивали шубу, щоб зробити з неї зимову. Це важливо знати та пам’ятати. Це наша історія, подобається вона нам чи ні,

– поділилася Ната Романько.



Актриса озвучування та дубляжу Ната Романько / Фото організаторів проєкту

"Колесо історій" працюватиме 27 – 29 серпня на Контрактовій площі у Києві з 16:00 до 22:00. Крім того, послухати всі 30 аудіоп’єс можна буде і поза межами колеса огляду на сторінці проєкту.

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