Сміються над смертю: унікальне "Веселе кладовище Сапанта" в Румунії

У Румунському місті Сапанта є незвичайний цвинтар, який увійшов до списку найкращих унікальних кладовищ світу. У цьому місці жартівливо знущаються над смертю, а називають його – "Веселе кладовище Сапанта".

"Я помер, бо мене змусила смерть" або "Хрест зі свекрухою" – звичні епітафії на надгробках. А замість сірих портретів на них зображені яскраві моменти з життя померлих, а також ремесло, яким вони займались.

Читайте також 10 дивних та кумедних європейських законів, в існування яких складно повірити

Весела традиція кладовища

Започаткував таку веселу традицію скульптор Стен Іоан Патрас у 1935 році.

Він перший вирізав кумедну епітафію на одному із надгробків.

З того часу було додано понад 800 дубових хрестів, що зображають життя людей.

Після смерті скульптора традицію продовжив його учень Думітру Поп Тінку.



Яскраві малюнки на хрестах / Фото flickr



Жінка повчає чоловіка / Фото flickr

Цвинтарний гумор

На вершині хреста вирізана сцена із життя покійного, що фіксує момент, пов’язаний з його минулим. Скульптура часто наївна і виконана по-дитячому, але водночас вона цікава та геніальна в контексті. Наприклад, жінки прядуть шерсть, плетуть килими, випікають хліб, або чоловіки, які пасуть овець, грають на музичних інструментах чи випивають.



Жінка пряде / Фото flickr



Чоловік випасає овець / Фото flickr



Чоловіки грають на музичних інструментах / Фото flickr

Усі хрести пофарбовані яскравими кольорами: червоним, зеленим, жовтим та білим. Для фону використовується синій колір, відомий як "Сапанта блакитний".



Малюнки зображають життя людей / Фото flickr



Чоловік випиває / Фото flickr



Малюнки демонструють, чим займалися люди за життя / Фото flickr

Шлях до божественного світу

Вважається, що веселе ставлення до смерті – це давній звичай даків, пращурів румунів. Вони вірили, що це лише шлях до світу верховного бога Замолкса. Тому для них смерть була приводом для радості, а не смутку.



Усі хрести мають блакитний фон / Фото flickr



Хрести зроблені з дуба / Фото flickr



Започаткували традицію у 1930-х роках / Фото flickr



Чоловік і машина / Фото flickr



Автомобілі зіштовхнулися / Фото flickr



Цвинтар налічує понад 800 унікальних надгробків / Фото flickr



Усі хрести пофарбовані червоним, зеленим, жовтим та білим кольорами / Фото flickr



На цвинтарі насміхаються над смертю / Фото flickr

