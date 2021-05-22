"Я умер, потому что меня заставила смерть" или "Крест со свекровью" – привычные эпитафии на надгробиях. А вместо серых портретов на них изображены яркие моменты из жизни умерших, а также ремесло, которым они занимались.
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Веселая традиция кладбища
- Начал такую веселую традицию скульптор Стэн Иоан Патрас в 1935 году.
- Он первый вырезал забавную эпитафию на одном из надгробий.
- С тех пор было добавлено более 800 дубовых крестов, изображающих жизнь людей.
- После смерти скульптора традицию продолжил его ученик Думитру Поп Тинку.
Яркие рисунки на крестах / Фото flickr
Женщина поучает мужчину / Фото flickr
Кладбищенский юмор
На вершине креста вырезана сцена из жизни усопшего, фиксирующая момент, связанный с его прошлым. Скульптура часто наивна и выполнена по-детски, но в то же время она интересна и гениальна в контексте. Например, женщины прядут шерсть, плетут ковры, выпекают хлеб, или мужчины, которые пасут овец, играют на музыкальных инструментах или выпивают.
Мужчина пасет овец / Фото flickr
Мужчины играют на музыкальных инструментах / Фото flickr
Все кресты окрашены яркими цветами: красным, зеленым, желтым и белым. Для фона используется синий цвет, известный как "Сапанта голубой".
Рисунки изображают жизнь людей / Фото flickr
Мужчина выпивает / Фото flickr
Рисунки демонстрируют, чем занимались люди при жизни / Фото flickr
Путь к Божественному миру
Считается, что веселое отношение к смерти – это древний обычай даков, предков румын. Они верили, что это лишь путь к миру верховного бога Замолкса. Поэтому для них смерть была поводом для радости, а не грусти.
Все кресты имеют голубой фон / Фото flickr
Кресты сделаны из дуба / Фото flickr
Начали традицию в 1930-х годах / Фото flickr
Мужчина и машина / Фото flickr
Автомобили столкнулись / Фото flickr
Кладбище насчитывает более 800 уникальных надгробий / Фото flickr
Все кресты окрашены красным, зеленым, желтым и белым цветами / Фото flickr