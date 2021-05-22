"Я умер, потому что меня заставила смерть" или "Крест со свекровью" – привычные эпитафии на надгробиях. А вместо серых портретов на них изображены яркие моменты из жизни умерших, а также ремесло, которым они занимались.

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Веселая традиция кладбища

Начал такую веселую традицию скульптор Стэн Иоан Патрас в 1935 году.

Он первый вырезал забавную эпитафию на одном из надгробий.

С тех пор было добавлено более 800 дубовых крестов, изображающих жизнь людей.

После смерти скульптора традицию продолжил его ученик Думитру Поп Тинку.



Яркие рисунки на крестах / Фото flickr



Женщина поучает мужчину / Фото flickr

Кладбищенский юмор

На вершине креста вырезана сцена из жизни усопшего, фиксирующая момент, связанный с его прошлым. Скульптура часто наивна и выполнена по-детски, но в то же время она интересна и гениальна в контексте. Например, женщины прядут шерсть, плетут ковры, выпекают хлеб, или мужчины, которые пасут овец, играют на музыкальных инструментах или выпивают.



Женщина прядет / Фото flickr



Мужчина пасет овец / Фото flickr



Мужчины играют на музыкальных инструментах / Фото flickr

Все кресты окрашены яркими цветами: красным, зеленым, желтым и белым. Для фона используется синий цвет, известный как "Сапанта голубой".



Рисунки изображают жизнь людей / Фото flickr



Мужчина выпивает / Фото flickr



Рисунки демонстрируют, чем занимались люди при жизни / Фото flickr

Путь к Божественному миру

Считается, что веселое отношение к смерти – это древний обычай даков, предков румын. Они верили, что это лишь путь к миру верховного бога Замолкса. Поэтому для них смерть была поводом для радости, а не грусти.



Все кресты имеют голубой фон / Фото flickr



Кресты сделаны из дуба / Фото flickr



Начали традицию в 1930-х годах / Фото flickr



Мужчина и машина / Фото flickr



Автомобили столкнулись / Фото flickr



Кладбище насчитывает более 800 уникальных надгробий / Фото flickr



Все кресты окрашены красным, зеленым, желтым и белым цветами / Фото flickr



На кладбище насмехаются над смертью / Фото flickr