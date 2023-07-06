В Укрзалізниці поділились переліком речей, які традиційно забувають люди. А також пояснили, які зі знахідок їх справді здивували.

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Загалом, окрім гаджетів (телефони, ноутбуки), зарядок до них та гаманців, пасажири часто забувають про документи, годинники, прикраси та ключі. "Перед завершенням мандрівки та виходом з поїзда ми радимо перевірити та перерахувати всі обручки, горщики та капи, які можна було випадково залишити в поїзді", – закликали у компанії й розповіли про інші знайдені речі.

Перелік "екзотичних" знахідок у поїздах

номерні знаки для автівки;

церковну шапку;

дитячий горщик;

медичний корсет;

кінну амуніцію;

капи для зубів;

апарат для вирощування насіння,

"Найулюбленішою" знахідкою в Укрзалізниці називають чорний підрясник із пачкою чипсів зі смаком сметани та зелені. Це спеціальний одяг для священників, поверх якого одівають рясу. Зазначимо, що згаданий вище перелік – це загублені речі тільки за перше півріччя 2023 року.

Довідка. Мовою цифр – власникам повертають 68% речей, забутих у поїздах під час мандрівки. За 6 місяців 2023 року люди 4 880 разів повідомляли про загублене.

В коментарях люди діляться своїми історіями про загублені речі. "Забули колись 2 кільця копченої домашньої ковбаски, купленої на заході України на гостинці. Місяці два сідали їсти й кожного разу згадували: "Оце б ковбаски зараз тієї на стіл", – написала одна із користувачок. "Ми колись забули у потязі Русалчин хвіст. Повернули", – розповіла інша.

Загубили у потязі важливу річ: що робити

Варто одразу повідомити про це працівників Укрзалізниці. Для цього можна описати річ за посиланням, звернутися до контакт-центру (0 800 503 111), залишити повідомлення через форму зворотного зв'язку в застосунку або ж написати на сторінку компанії у будь-якій із наявних соцмереж.