Прем'єр Індії вже в Україні: Укрзалізниця показала, як "готувалася" до його приїзду

Напередодні Дня незалежності, 23 серпня, до Києва прибув прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Очевидно, що добирався він до української столиці залізницею.

У соцмережах Укрзалізниці пожартували з того, як нібито готувалися до приїзду політика.

Цікаво Прем'єр Індії прибув до України: це перший візит за історію дипломатичних відносин

Зокрема у відео показана група танцівників, які танцюють індійські танці на пероні. Щоправда, дійство відбувається не на одному з українських вокзалів, а десь далеко в Індії.

Ексклюзивні кадри з репетиції поїзної бригади Укрзалізниці до зустрічі прем'єр-міністра Індії,

– описали дійство у відео.

Як на це відреагували люди у соцмережах

Українці були у захваті від гумору національного перевізника. Ось, що вони писали у коментарях: