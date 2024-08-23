В соцсетях Укрзализныци пошутили с того, как якобы готовились к приезду политика.
Интересно Премьер Индии прибыл в Украину: это первый визит за историю дипломатических отношений
В частности, в видео показана группа танцовщиков, которые танцуют индийские танцы на перроне. Правда, действо происходит не на одном из украинских вокзалов, а где-то далеко в Индии.
Эксклюзивные кадры с репетиции поездной бригады Укрзализныци к встрече премьер-министра Индии,
– описали действо в видео.
Как на это отреагировали люди в соцсетях
Украинцы были в восторге от юмора национального перевозчика. Вот, что они писали в комментариях:
- "Ваш СММ-ник(эта) просто Бог!!!".
- "На самом деле можно было просто начать готовить стритфуд по лучшим тикток практикам индийской стрит кухни, чтобы он чувствовал себя как дома".
- "Я подумала что это правда, пока не увидела актера из фильма".