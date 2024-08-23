У соцмережах Укрзалізниці пожартували з того, як нібито готувалися до приїзду політика.
Цікаво Прем'єр Індії прибув до України: це перший візит за історію дипломатичних відносин
Зокрема у відео показана група танцівників, які танцюють індійські танці на пероні. Щоправда, дійство відбувається не на одному з українських вокзалів, а десь далеко в Індії.
Ексклюзивні кадри з репетиції поїзної бригади Укрзалізниці до зустрічі прем'єр-міністра Індії,
– описали дійство у відео.
Як на це відреагували люди у соцмережах
Українці були у захваті від гумору національного перевізника. Ось, що вони писали у коментарях:
- "Ваш СММ-ник(ця) просто Бог!!!".
- "Насправді можна було просто почати готувати стрітфуд по кращім тікток практикам індійської стріт кухні, щоб він відчував себе як вдома".
- "Я подумала що це правда, поки не побачила актора з фільму".