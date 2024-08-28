Поки є світло та інтернет: Укрпошта привітала українців з Різдвом та Новим роком наперед

Допоки Росія залишається нашим сусідом, життя в Україні продовжує бути непередбачуваним. Так, після нещодавньої атаки країни-терористки по нашій енергетиці, українці знову стикнулися з відключеннями світла.

Тож, поки світло і зв'язок ще є Укрпошта привітала українців з Різдвом та Новим роком.

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Відповідне привітання з'явилося 26 серпня на сторінці Укрпошти. Вочевидь, у компанії так пожартували щодо масових відключень світла протягом дня.

Вітаємо вас із Різдвом та Новим роком, поки є світло й інтернет, а ми живі,

– мовиться у повідомленні.

На фоні привітання можна побачити одне з відділень Укрпошти у Києві та снігопад. Грає тиха різдвяна мелодія.

Ось, як відреагували на це люди у коментарях: