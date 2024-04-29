Українцям щастить: під час розіграшу лотереї одразу двоє людей зірвали куш – сума виграшу

Нещодавній розіграш лотереї "Лото-Забава", який відбувся 22 квітня 2024 року, став щасливим одразу для двох українців. Вони виграли омріяний джекпот.

Як повідомив оператор державних лотерей, у цей день сумарно виграли 300 000 гривень у додатковому конкурсі "Парочка" та 190 000 гривень у "Великій грі".

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Що відомо про переможців

Переможець конкурсу "Парочка" придбав білет № 0014026 16 квітня о 14:02 за 35 гривень.

А лотерейний білет № 0047053, який приніс виграш у розмірі 190 000 гривень, був куплений 20 квітня о 15:30 за 25 гривень.

Раніше ми писали про українця з Дніпра, який також вирішив спробувати свою вдачу у лотереї. Він зіграв у гру "Багатство фараонів", яку купив на касі АЗК. За лотерейний білет він заплатив 100 гривень і чоловіку таки усміхнулася удача – він виграв 1 000 000 гривень. Щасливий власник виграшу вже контактував з представниками оператора державних лотерей та розпочав процедуру оформлення виграшу.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)