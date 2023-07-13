Від фраз "несу тобі букетик через інтернетик" і аж до цілих поем – 24 Канал зібрав для вас найдотепніші реакції українців на заяву Воллеса.

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"Ми не Amazon": що сказав Воллес і як реагують в Україні

Напередодні Воллес заявив, що Україна нібито висловлює недостатньо вдячності за надану їй військову допомогу. Такі думки він озвучив на полях саміту НАТО, коли спілкувався із журналістами. Він, зокрема, пригадав свій візит до України, який відбувся ще восени 2022 року.

Ви знаєте, ми не Amazon. Я сказав їм це минулого року, коли їхав 11 годин, щоб мені дали список,

– цю фразу Воллеса з неймовірною швидкістю рознесли у мережі.

Згодом Володимира Зеленського попросили відреагувати на неоднозначні слова міністра. У відповідь наш президент пояснив, що між Україною та Великою Британією – відносини хороші.

"Мені здається, ми завжди були вдячні Сполученому Королівству, прем'єр-міністру та Воллесу. Я просто не знаю, що він має на увазі. Як ще нам треба подякувати? Хай напише мені, як треба подякувати людям, щоб ми повністю були вдячні. А ще можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто", – підкреслив Зеленський.

Пізніше заяву Воллеса про Amazon і прокоментував і секретар РНБО. Олексій Данілов переконаний, що насправді Воллес – іншої думки про Україну та її вдячність, а сказане ним пояснює емоціями. "Кожен може сказати щось, а потім пошкодувати. Я точно знаю, що це не його справжня позиція", – запевнив посадовець.

Важливо! Голова британського уряду Ріші Сунак вже виправдався за слова Воллеса. Він підтвердив, що Зеленський неодноразово дякував Лондону та іншим союзникам.

"Ранок починаємо з подяки": мережа вибухнула мемами

Українці миттєво відреагували на слова Воллеса і взялися до діла. Адже якщо той так хоче більше вдячності – то хіба ж нам шкода? У мережі одразу запропонували особливий ранковий ритуал – подяку міністру. Але ми наполегливо рекомендуємо дякувати і перед сном!

Так-так, яка б погода не була за вікном, що б не сталося – радять дякувати за це не Богу, а саме Бену Воллесу.

А щоб міністру не здалося, що вдячності знову замало, люди пропонують дякувати знову і знову, знову і знову. Тільки от, коли зупинитися? Цього не знає ніхто.

"Дякуємо Бену Воллесу" – наче нова мантра, яку мають повторювати щодня і дорослі, і малі. Адже занадто багато вдячності не буває, чи не так?

Винахідливий користувач твітеру звернувся за допомогою до ChatGPT. Адже, може простих слів вдячності буде недостатньо? А от вірш – саме те, що треба.

Втім, інколи для вдячності просто бракує слів. Тоді в діло йдуть гіфки. Багато гіфок. Гіфки на всі випадки життя.

Не забули і про щит монумента "Батьківщина-мати" у Києві. До 24 серпня радянський герб там мають замінити на тризуб. Втім, у мережі задумались: що, якщо продемонструвати там вдячність Воллесу?

В принципі, британському міністру може бути достатньо й подяки від Зеленського. Турботливі користувачі мережі підготували для нашого президента набір спеціальних листівок.

Так-так, листівок справді багато. Цікаво, чи скачає Воллес для цього собі Viber?

Неможливо не згадати про бот "Папка в пакєтє", який створили ще на початку повномасштабної війни. Українці пропонують надіслати Воллесу подяку, "викладену" тілами окупантів.

Якщо ж всього цього буде все одно мало, є безпрограшний варіант – грамота від кожної української родини. Чому б і ні?

А ще українці намагаються докопатися до істини і зрозуміти справжні мотиви заяв Воллеса. Можливо, йому просто сумно, бо він не гризе танки як барбарис? Точніше, як Джонсонюк Борис. Все може бути...

Насамкінець: меми мемами, але українці справді вдячні британцям та всім інших країнам, які нам допомагають вистояти у боротьбі проти агресора.