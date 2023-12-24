Якщо ви завжди хотіли дізнатися, яка саме різдвяна пісня найкраще відображає ваш настрій, новий тест від 24 Каналу за картинкою допоможе вам це зробити.

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Оберіть одну з чотирьох запропонованих пісень та читайте розшифровку результатів нижче.

Варіанти відповідей:

"Щедрик";

"Нова радість стала";

"Добрий вечір тобі, пане господарю";

"Бог предвічний народився".



Психологічний тест за картинкою / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

Розшифровка результатів