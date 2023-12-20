У цьому вам допоможе психологічний тест від 24 Каналу.

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Роздивіться колаж із чотирма зображеннями. Виберіть зображення, яке найбільше приваблює вас.
Обдумайте, що це зображення може говорити про вашу реакцію на небезпеку.

Психологічний тест за картинкою
Психологічний тест за картинкою / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

Розшифровка результатів

Щит: Цей символ відображає вашу природну тягу до захисту. Ви вірите у свої сили та чітко знаєте, на що ви здатні. Ви можете брати відповідальність не лише за себе, але й за близьких.

Бігові кросівки: Обираючи цей символ, у випадку небезпеки ви, швидше з все, рятуватиметеся втечею. Це може свідчити про ваше бажання уникати конфліктів та труднощів, намагаючись знаходити шляхи виходу з ситуацій. Вас характеризує гнучкість у рішеннях та вміння ефективно маневрувати навколо життєвих труднощів.

Лев: Вибір лева вказує на конфронтаційну реакцію та внутрішню силу. Ви, ймовірно, ставите сміливі цілі у житті та не боїтеся взяти на себе відповідальність у складних ситуаціях. І хоча багато хто може називати вас агресивною людиною, це може проявлятися як сила та рішучість.

Голуб: Цей птах вказує на вашу здатність розв'язувати суперечки мирним шляхом та приділяти увагу позитивним аспектам взаємодії.