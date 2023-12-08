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"Альма і Оскар"

Жанри: драма, біографія

Відень, весна 1912 року. Нещодавно овдовіла Альма Малер, відома світська дама, спокушає Enfant Terrible віденської мистецької сцени, молодого художника Оскара Кокошку. Невелика сексуальна пригода обертається бурхливим романом. Оскар вважає Альму своєю музою, яка більше служить його чоловічим фантазіям, аніж реальності. Сама Альма також художниця – композитор. Одержиме прагнення Оскара зробити цю жінку своєю ставить під загрозу її мрію досягти успіху самостійно. Виникає гра влади та залежності, яка веде Альму та Оскара на межу самознищення.

Трейлер до фільму "Альма і Оскар": дивіться відео

"Демонічне Різдво"

Жанр: жахи

Дві студентки, що залишилися одні в кампусі на час канікул, мають пережити ніч, поки їх беруть в облогу непрошені гості.

Трейлер до фільму "Демонічне Різдво": дивіться відео

"Загадковий світ роботів"

Жанри: комедія, мелодрама

Пустотливі брати-ведмеді Бріар і Брамбл повертаються на великі екрани! Коли герої були маленькими ведмежатами, їхня любляча мама таємниче зникла. Через багато років на виставці "Планета Роботів" ведмеді зустрічають незнайомку, напрочуд схожу на їхню зниклу матір. Тепер братам доведеться розкрити таємницю загадкового зникнення мами, і це розслідування переверне їхнє життя з лап на голову! Бріара і Брамбла чекають на дивовижні пригоди і захоплюючі сутички з підступними ворогами, але немає сумнівів: ведмеді, як завжди, переможуть!

Трейлер до фільму "Загадковий світ роботів": дивіться відео

"Кредитні пройдисвіти"

Жанр: комедія

Передріздвяна метушня та сезон знижок – всі намагаються купити якнайбільше подарунків! Але для двох головних героїв все це недоступне: через величезні борги банк заблокував їхні кредитки та віддав справи до суду. Так вони потрапили на перевиховання до групи анонімних шопоголіків. У будівлі поряд збираються екоактивісти та наливають безкоштовне пиво. Тому парочка одразу відвідала халявні смаколики. І потім народився підступний план: приєднатися до протестів проти глобального потепління та надмірного споживання, щоб потім очолити свій власний протест проти банківської системи!

Трейлер до фільму "Кредитні пройдисвіти​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​": дивіться відео

"Найкращий вид"

Жанри: трилер, драма, кримінал

Замість того, аби продовжити навчання в університеті, Чарлі (Тобі Уоллес) прагне налагодити стосунки зі своїм зведеним братом Томом (Бен Фостер). Том працює на риболовецькому судні, як працював усе своє життя їхній батько (Томмі Лі Джонс). Щойно Чарлі ступив на борт, як братів починають переслідувати невдачі. Зрештою, аби не потонути у боргах, вони змушені вести справи з місцевими кримінальними угрупованнями. Масла у вогонь додає Мейбл (Дженна Ортега). Стосунки між нею та Чарлі стають дедалі міцнішими, а справи, у які замішані брати – дедалі не безпечнішими.

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Пограбування по-українськи

Жанр: комедія

Дитячий тренер з плавання Алекс закохується у неприступну красуню. Для того, щоб вразити дівчину і кардинально змінити своє життя, Алекс вирішується на пограбування банку! Але його мета перетворюється на справжнє випробування не тільки для головного героя, але і для всіх, хто виявився поряд.

Трейлер до фільму "Пограбування по-українськи​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​": дивіться відео