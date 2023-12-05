Як повідомили журналістам 24 Каналу представники опери GAIA-24, вона висвітлює наслідки руйнівної людської діяльності, зокрема російського вторгнення в Україну, у контексті глобальної екологічної кризи.

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Що відомо про оперу GAIA-24

Авторами опери GAIA-24 є українські композитори Ілля Разумейко та Роман Григорів. Ідея твору народилася після Каховської катастрофи, яка стала найбільшою екологічною трагедією в Європі з часів Чорнобилю. Тематика опери висвітлює глибокі питання про взаємовідносини між природою та людством, а також має на меті створити образну алегорію наслідків екологічних проблем.



Ідея опери GAIA-24 народилася після Каховської катастрофи / Фото Дениса Мельника

Крім того, творці опери прагнуть включити до вистави розстроєне фортепіано, яке символізує культурні нашарування та культурний розвиток протягом історії.

Цікаво! О.Festival, який триватиме з 16 по 24 травня 2024 року, обіцяє глядачам захопливий та передовий погляд на сучасну оперу та театр.

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