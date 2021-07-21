20 липня Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Такаші Кураї привітав призерів з перемогою у своїй резиденції. Манга "Збирач птахів" зайняла на конкурсі 3-тє місце.

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Міжнародний конкурс манга проводиться щорічно з 2007 року. Цього року у ньому змагалися 383 роботи – це рекордна кількість в історії конкурсу. Роботи призерів буде показано на виставках в Японії та Австралії.

Наступного року Японія та Україна святкуватимуть 30-ту річницю встановлення дипломатичних відносин. Сподіваюся, що наступного року українці отримають золоту нагороду у конкурсі й надалі робитимуть внесок у розвиток японсько-українських відносин через популяризацію культури манга в Україні,

– сказав Посол Японії в Україні Такаші Кураї.

Наталія Ререкіна вже не вперше виграє нагороду у цьому конкурсі. На 11-ому Міжнародному конкурсі мангі її робота “VIVA EVE! LONG LIVE LIFE!” здобула срібло. Цьогоріч комісія з відбору високо оцінила вдосконалення її техніки малювання.



Посол Японії привітав призерів Міжнародного конкурсу манга / Фото пресслужби

Міністерство закордонних справ Японії заснувало Міжнародну премію MANGA у 2007 році з метою розширення міжнародного обміну та взаєморозуміння завдяки культурі знаменитих японських коміксів манга. Цей конкурс відзначає художників, які сприяють розвитку культури манга у всьому світі.

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