Українець підпалив авто сусіда, бо не хотів, щоб той переїжджав

Житель села Київської області дізнався, що його сусід має намір переїхати в інше місто. Аби цього не сталося він вирішив підпалити його авто.

Деталями поділилися українські правоохоронці.

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Як відомо, 42-річний чоловік підпалив автомобіль Mercedes. Інцидент стався в одному з сіл Білоцерківського району. Свідки повідомили у поліцію, що горить легковий автомобіль. Пожежу вчасно загасили, але вогонь встиг пошкодити двері й поріг машини.

Правоохоронці розшукали підозрюваного, який зізнався у підпалі машини. Він розповів, що знав власника машини та його сім’ю, адже проживав з ними в одному будинку. Незадовго до пожежі українець дізнався, що сусід планує переїзд. Тоді він вирішив зруйнувати ці плани, підпаливши автівку.



Чоловік підпалив авто сусіда / Фото Національна поліція

Яке покарання світить чоловіку

Такі радикальні "старання" українця не оцінили, тож тепер він ризикує провести десяток років за ґратами. Наразі фігуранта затримали й відправили в ізолятор. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні умисного пошкодження майна. Суд обрав чоловіку запобіжний захід – тримання під вартою.