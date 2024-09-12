Деталями поделились украинские правоохранители.

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Как известно, 42-летний мужчина поджег автомобиль Mercedes. Инцидент произошел в одном из сел Белоцерковского района. Свидетели сообщили в полицию, что горит легковой автомобиль. Пожар вовремя потушили, но огонь успел повредить двери и порог машины.

Правоохранители разыскали подозреваемого, который признался в поджоге машины. Он рассказал, что знал владельца машины и его семью, ведь проживал с ними в одном доме. Незадолго до пожара украинец узнал, что сосед планирует переезд. Тогда он решил разрушить эти планы, поджегши машину.



Мужчина поджег авто соседа / Фото Национальная полиция

Какое наказание светит мужчине

Такие радикальные "старания" украинца не оценили, и теперь он рискует провести десяток лет за решеткой. Сейчас фигуранта задержали и отправили в изолятор. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении умышленного повреждения имущества. Суд избрал мужчине меру пресечения – содержание под стражей.