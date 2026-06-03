Міжнародна компанія таксі Uber опублікувала ювілейний 10-й щорічний рейтинг забутих речей. Цього разу компанія не просто підбила підсумки року, а зазирнула в минуле, щоб показати, як загублені речі відображають зміну епох: від масок у 2021-му до Оземпіку у 2025-му.

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Що найдивнішого забували у таксі у різні часи

Цього року Uber святкує ювілей – 10 років з моменту запуску свого рейтингу Lost & Found Index втрачених речей. Це ціле десятиліття купи залишених телефонів та дивних знахідок на задньому сидінні таксі.

За статистикою, телефони досі очолюють топ втрат (понад мільйон випадків за рік). Нью-Йорк знову став найбільш забудькуватим містом, а 17 липня – днем-рекордсменом із розсіяності. До речі, Uber оновив додаток у кількох штатах США: тепер там можна в кілька кліків викликати водія назад, щоб він привіз загублену річ, і відстежити його маршрут по карті.

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Отже, топ найдивніших речей, які пасажири залишили в Uber за останній рік:

вставна щелепа з двома зубами;

грудне молоко;

групове фото з американським співаком Донні Осмондом;

електронний браслет на ногу для тих, хто під домашнім арештом;

420 пончиків;

кисневий балон;

золоті грілзи (накладки на зуби);

жива риба;

манекен;

рельєфне фото Ісуса зі стразами;

лисина з латексу;

чарівна паличка Гаррі Поттера;

два протези зубів у серветці;

поліцейська рація;

кайданки;

імпланти таза та інші речі.



Що дивного люди забували у таксі / Фото Uber

А це топ речей, які забувають найчастіше: телефон, гаманець, багаж/сумки, ключі, навушники, одяг, паспорт, окуляри, прикраси, ноутбук. Найбільш забудькуватими містами США Uber назвав Нью-Йорк, Маямі, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес та інші.

Також серед загублених у таксі речей є і свої тренди, наприклад, у 2026 році – це іграшка Labubu, шльопанці Crocs, різне спортивне приладдя, вініри, грілзи та цілі щелепи, головні убори, вейпи та електронні сигарети, букети квітів. В Uber навіть підмітили, у які дні що найчастіше забували пасажири. Наприклад, у понеділок люди гублять паспорти, ID-картки та гаманці, а от четвер – це день залишених сумок та рюкзаків.

Що пасажири забували в таксі у грудні

Торік 24 Канал також розповідав про загублені речі у таксі. Найцікавішою виявилася добірка за грудень, у період святкової метушні. Коли ви намагаєтеся закрити усі звіти на роботі, купити усім родичам подарунки на Різдво та Новий рік, то не дивно, що десь між роботою, магазинами й домом можна залишити щось у таксі.

Що ж забували? Подарунки! Уявіть, накупили всього рідним і забули у таксі. Також серед загублених речей були рукавиці, мобільні телефони, пояси від верхнього одягу, дрібниці, куплені "на бігу" та інші речі.