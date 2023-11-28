Заради лайків: туристи пішли на відчайдушний крок на одному з найнебезпечніших пляжів світу

Туристи в Ісландії вирішили зробити епічне відео для соцмереж, але забули про правила безпеки. Інцидент стався на одному з найнебезпечніших пляжів світу – чорному пляжі Рейнісф'яра.

І хоча ролик швидко став вірусним, все могло завершитися трагедією.

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Що утнули туристи

Пара стала надто близько до хвиль, аби зробити епічне відео. Однак природа виявилася занадто могутньою і за секунду великі хвилі збили туристів з ніг. Багато людей поспішили розкритикувати туристів за їхній необдуманий вчинок

Не знаю, чи є на Землі таке саме місце з чорним піском, але я чув, що якщо тебе занесе, то ти загинеш. Ніхто тебе не врятує, бо це смерть,

– написав один із них.

Деякі користувачі зазначили, що можна було б здогадатися, куди можуть дістати хвилі.

"Мені здається, чи за розміром хвиль і нахилом берега очевидно, що це станеться? Видно, де мокрий пісок", – зазначив інший коментатор.

Що утнули туристи: дивіться відео

Чим небезпечний ісландський пляж Black Sand Beach

У Visit Iceland неодноразово наголошували на небезпеці, що приховують потужні хвилі на чорному пляжі Рейнісф'яра.

Коли вас захоплює океанська хвиля, вас збиває з ніг, і дуже важко встояти на ногах і знову знайти рівновагу. Одна з причин цього полягає в тому, що хвиля створює всмоктувальну силу, яка затягує вас і вимиває пісок та гравій з-під ваших ніг,

– пояснили у Visit Iceland.

До того ж померти можна й через переохолодження, яке наступає вже за кілька хвилин.

На цьому пляжі немає рятувальників або інших людей, які гарантують безпеку, адже спроби порятунку в таких небезпечних умовах просто занадто ризиковані.

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