TubbyCoin BigHugs: телепузики "запускають" власну криптовалюту

Весь цей час телепузики щось приховували від нас. Про це натякнув несподіваний допис в офіційному акаунті телепузиків у твітері.

У криптовалютних колах сьогодні ходить хвиля таємничих новин. Адже телепузики зробили важливе фінансове оголошення якраз до Дня дурня. Барвиста технологія HugTech (використання можливостей антен телепузиків) запускає нову віртуальну валюту.

Це цікаво На ваш страх і ризик: нейромережа перетворила емодзі на справжні моторошні обличчя

Аккаунт у твітері британського дитячого телешоу Телепузики, що розповідає про пригоди Тінкі Вінкі, Діпсі, Лаа-Лаа і По, 1 квітня оголосив про запуск "офіційної криптовалюти телепузиків" під назвою TubbyCoin.

The TubbyCoin BigHugs! Токен, офіційна криптовалюта телепузиків, зроблена за допомогою спеціального Hugtech від WildBrain Labs, знаходиться тут. За кожен лайк, акцію, коментар #TubbyCoin tubbycoin стає все більш цінним!

Щоб майнити TubbyCoin, все, що потрібно зробити користувачам, – це поділитися Big Hugs у соціальних мережах з усіма, хто потребує обіймів та супроводжувати допис хештегом #TubbyCoin.

Я хотів би побажати всім щасливого першого квітня! Хоча TubbyCoin насправді не криптовалюта, ми сподіваємося, що вам все одно сподобається ділитися TubbyCoins з друзями, сім'єю і всіма, хто потребує обіймів, – все для того, щоб викликати на обличчях справжні посмішки,

– прокоментував головний бренд-директор компанії WildBrain, власник Teletubbies Майкл Райлі.

Але насправді цей першоквітневий жарт несе за собою благодійну мету – забезпечення дітей допомогою, якої вони потребують у ці важкі часи. За кожен TubbyCoin, розміщений в соціальних мережах компанія пожертвує один долар у фонд допомоги дітям. Тож поділіться цими віртуальними BigHugs.