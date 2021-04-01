Все это время телепузики что-то скрывали от нас. Об этом намекнуло неожиданное сообщение в официальном аккаунте телепузиков в твиттере.

В криптовалютных кругах сегодня ходит волна таинственных новостей. Ведь телепузики сделали важное финансовое объявление как раз ко Дню дурака. Красочная технология HugTech (использование возможностей антенн телепузиков) запускает новую виртуальную валюту.

Это интересно На ваш страх и риск: нейросеть превратила эмодзи в настоящие жуткие лица

Аккаунт в твиттере британского детского телешоу Телепузики, что рассказывает о приключениях Тинки Винки, Дипси, Лаа-Лаа и По, 1 апреля объявил о запуске "официальной криптовалюты телепузиков" под названием TubbyCoin.

The TubbyCoin BigHugs! Токен, официальная криптовалюта телепузиков, сделанная с помощью специального Hugtech от WildBrain Labs, находится здесь. За каждый лайк акцию, комментарий #TubbyCoin tubbycoin становится все более ценным!

The TubbyCoin BigHugs! Token, an official Teletubbies cryptocurrency made with special HugTech from WildBrain Labs is here. For every like, share, comment of #TubbyCoin, the TubbyCoin becomes more valuable! Let’s take it to the moon. : https://t.co/CZJn5R7NI9 pic.twitter.com/B1Nt8OjFXe — Teletubbies (@TeletubbiesHQ) April 1, 2021

Чтобы майнить TubbyCoin, все, что нужно сделать пользователю, – это поделиться Big Hugs в социальных сетях со всеми, кто нуждается в объятиях и сопроводить публикацию хештегом #TubbyCoin.

Я хотел бы пожелать всем счастливого первого апреля! Хотя TubbyCoin на самом деле не криптовалюта, мы надеемся, что вам все равно понравится делиться TubbyCoins с друзьями, семьей и всеми, кто нуждается в объятиях, – все для того, чтобы вызвать на лицах настоящие улыбки,

– прокомментировал главный бренд-директор компании WildBrain, владелец Teletubbies Майкл Райли.

Но на самом деле эта первоапрельская шутка несет за собой благотворительную цель – обеспечение детей помощью, в которой они нуждаются в эти трудные времена. За каждый TubbyCoin, размещенный в социальных сетях компания пожертвует один доллар в фонд помощи детям. Так что поделитесь этими виртуальными BigHugs.