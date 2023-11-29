Надсекретна операція: ЦРУ таємно шукають уламки НЛО по всьому світу

З'ясувалося, що секретний відділ ЦРУ тривалий час координував пошук НЛО, які розбилися по всьому світу. Про це стало відомо завдяки зливам анонімних джерел.

За словами одного з джерел британського таблоїда, уряд США виявив щонайменше 9 позаземних літальних об'єктів.

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У виданні зізналися, що всі приголомшливі заяви, які розповіли анонімні джерела, звучать так, ніби їх взяли з науково-фантастичного роману.

Вони є частиною доказів, які вказують на те, що уряд США дійсно може приховувати передові апарати, створені не людьми,

– зазначають журналісти.

Що приховує ЦРУ

За даними джерел, існує щонайменше дев'ять апаратів. Деякі з них були розбиті внаслідок аварії, а два – повністю цілі.

За словами одного зі співрозмовників видання, у ЦРУ є система, яка може виявити НЛО, поки вони ще замасковані, і якщо космічні апарати приземляються, розбиваються або опускаються на землю, то спеціальні військові підрозділи вирушають на порятунок уламків.

Завдання полягає в тому, щоб просто доставити його під охорону і зберегти секретність. Фактичне фізичне вилучення здійснюється військовими. Але він не зберігається під їхнім контролем, тому що їм доводиться вести занадто багато записів. Тому вони досить швидко передають їх у приватні руки,

– сказало проінформоване джерело.

Додамо, що раніше у Пентагоні заявили, що вони не мають доказів існування інопланетян або об'єктів, які порушують закони фізики.