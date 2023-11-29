По словам одного из источников британского таблоида, правительство США обнаружило по меньшей мере 9 внеземных летательных объектов.

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В издании признались, что все потрясающие заявления, поведавшие анонимные источники, звучат так, будто их взяли из научно-фантастического романа.

Они являются частью доказательств, указывающих на то, что правительство США действительно может скрывать передовые аппараты, созданные не людьми.

– отмечают журналисты.

Что скрывает ЦРУ

По данным источников, существует по меньшей мере девять аппаратов. Некоторые из них были разбиты в результате аварии, а два – цели.

По словам одного из собеседников издания, у ЦРУ есть система, которая может обнаружить НЛО, пока они еще замаскированы, и если космические аппараты приземляются, разбиваются или опускаются на землю, то специальные военные подразделения отправляются на спасение обломков.

Задача состоит в том, чтобы просто доставить его под охрану и сохранить секретность. Фактическое физическое изъятие осуществляется военными. Но он не хранится под их контролем, потому что им приходится вести слишком много записей. Поэтому они достаточно быстро передают их в частные руки,

– сказал проинформированный источник.

Добавим, что ранее в Пентагоне заявили, что они не имеют доказательств существования инопланетян или объектов, нарушающих законы физики.