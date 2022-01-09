Це точно котики: як зображали домашніх улюбленців на середньовічних картинах – кумедна добірка

Середньовічні картини можуть бути гарними та вражаючими, хоча у той час мистецтво переживало занепад. Проте складається враження, що художники, які зображали у своїх творах котів, ніколи їх не бачили.

Розглядаючи картини середньовіччя, може скластися враження, що на той час коти виглядали огидно. Або художникам тієї епохи просто було важко художньо передати їх сутність.

Це цікаво Трюк зі зникненням: добірка фотографій, на яких вдало сховалися представники дикої природи

Розваги 24 пропонують переглянути, як на гравюрах і картинах середньовіччя часто були зображені дуже смішні та потворні кішки, які навіть і на кішок не схожі. А можливо вони сильно змінилися за останні кілька сотень років.

Як зображали котиків на середньовічних картинах / Фото із соцмереж

Як зображали котиків на середньовічних картинах / Фото із соцмереж

Як зображали котиків на середньовічних картинах / Фото із соцмереж

Як зображали котиків на середньовічних картинах / Фото із соцмереж

Як зображали котиків на середньовічних картинах / Фото із соцмереж

Як зображали котиків на середньовічних картинах / Фото із соцмереж

Як зображали котиків на середньовічних картинах / Фото із соцмереж

Як зображали котиків на середньовічних картинах / Фото із соцмереж

Як зображали котиків на середньовічних картинах / Фото із соцмереж

Як зображали котиків на середньовічних картинах / Фото із соцмереж

Як зображали котиків на середньовічних картинах / Фото із соцмереж

Як зображали котиків на середньовічних картинах / Фото із соцмереж

Як зображали котиків на середньовічних картинах / Фото із соцмереж

Як зображали котиків на середньовічних картинах / Фото із соцмереж

Як зображали котиків на середньовічних картинах / Фото із соцмереж

Як зображали котиків на середньовічних картинах / Фото із соцмереж

Як зображали котиків на середньовічних картинах / Фото із соцмереж

Як зображали котиків на середньовічних картинах / Фото із соцмереж

Як зображали котиків на середньовічних картинах / Фото із соцмереж