Трюк зі зникненням: добірка фотографій, на яких вдало сховалися представники дикої природи
Джерело:Art Wolfe
Арт Вульф – фотограф, який за свою 40-річну кар'єру встиг попрацювати на всіх континентах і в сотнях місць. Його фотографії з'являлися в журналах по всьому світу, включаючи National Geographic, Смітсонівський інститут, Stern, GEO і Terre Sauvage.
Арт Вульф є гордим лауреатом премії "Кращий фотограф року в галузі природи". Vanishing Act ("Трюк зі зникненням") – один з проєктів відомого фотографа. На фотографіях, представлених у проєкті, сховані мешканці дикої природи.
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Деякі з представників тваринного царства, включаючи комах, птахів і звірів так майстерно сховалися, що їх просто неможливо знайти серед листя, трави або снігу. Розваги 24 пропонують відшукати на кожному з цих фото тварину, щоб зрозуміти, що таке мистецтво зникнення.
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Трюк зі зникненням: добірка фотографій, на яких вдало сховалися тварини / Фото Art Wolfe
# 2
Трюк зі зникненням: добірка фотографій, на яких вдало сховалися тварини / Фото Art Wolfe
# 3
Трюк зі зникненням: добірка фотографій, на яких вдало сховалися тварини / Фото Art Wolfe
# 4
Трюк зі зникненням: добірка фотографій, на яких вдало сховалися тварини / Фото Art Wolfe
# 5
Трюк зі зникненням: добірка фотографій, на яких вдало сховалися тварини / Фото Art Wolfe
# 6
Трюк зі зникненням: добірка фотографій, на яких вдало сховалися тварини / Фото Art Wolfe
# 7
Трюк зі зникненням: добірка фотографій, на яких вдало сховалися тварини / Фото Art Wolfe
# 8
Трюк зі зникненням: добірка фотографій, на яких вдало сховалися тварини / Фото Art Wolfe
# 9
Трюк зі зникненням: добірка фотографій, на яких вдало сховалися тварини / Фото Art Wolfe
# 10
Трюк зі зникненням: добірка фотографій, на яких вдало сховалися тварини / Фото Art Wolfe
# 11
Трюк зі зникненням: добірка фотографій, на яких вдало сховалися тварини / Фото Art Wolfe
# 12
Трюк зі зникненням: добірка фотографій, на яких вдало сховалися тварини / Фото Art Wolfe