Бренд та артстудія Rat Oddity Gizzard спеціалізується на епатажних речах. Він став вірусним завдяки незвичайним артоб'єктам, прикрасам та аксесуарам, в яких нерідко використовує таксидермію. Як вам таке: труси з мертвими щурами?

Труси з щурами: скільки коштують та чи є на це попит

Бренд Rat Oddity Gizzard, хоч і здобув свою популярність ще у жовтні минулого року, зараз знову став вірусним. Все через його нову лінійку жіночої спідньої білизни з пришитими справжніми опудалами щурів. Колекція отримала назву LingeRAT.

Перші трусики з щурами бренд показав ще торік, коли головна дизайнерка виклала в Instagram фото. Білизна створена виключно для демонстрації чи одноразового носіння, оскільки її не можна прати. Трусики коштують в районі 190 австралійських доларів (це приблизно 137 доларів США – 24 Канал). Бренд також пропонує міжнародну доставку.



Труси з щурами / Фото Rat Gizzard Oddities



Бренд створює труси з таксидермією / Фото Rat Gizzard Oddities

Судячи з Instagram компанії, її власники намагаються максимально прозоро розповідати про те, звідки вони беруть щурів для своїх виробів.

Оскільки всі вироби виготовляються вручну, а ми намагаємося максимально дбати про екологічність у нашій роботі, ми не можемо гарантувати, коли вони знову з’являться у великій партії. Тож купуйте, поки вони є в наявності!,

– повідомила дизайнерка під одним з дописів.

Реакція мережі на труси з щурами

Повірте, ми прочитали достатньо коментарів, щоб зрозуміти, що на цей товар є свій покупець і не всі коментарі негативні. Проте мережа дійсно розділилася щодо неординарної білизни. Ось що пишуть:

"Хантавірус на моєму тілі, клас";

"Я обожнюю таксидермію... але це просто неповага";

"Як на мене, це просто неповага до душі істоти, з якої це зробили. Носити померлу тварину на своїх геніталіях?? Це якесь божевілля і так сумно";

"Це так незвичайно і оригінально, клас";

"Мені це так потрібно! Не можу дочекатися, коли ви їх відправите";

"Ці трусики такі милі, це точно має бути в моєму гардеробі";

"Я нажахана, це якось огидно, як на себе це можна натягнути?";

"Це тепер будуть мої найкращі стильні труси".

Подібні товари вкотре доводять, що публіку потрібно постійно чимось епатувати та вражати, щоб підживлювати інтерес до бізнесу. Але чи завжди варто виходити за межі заради хайпу?