Американський телевізійний сценарист, який писав для "Сімпсонів" та серіалу "Офіс" зробив гучну політичну заяву. У своєму Instagram він опублікував відеозвернення, в якому розповів, що планує стати президентом США. І це не жарт. До речі, Гріні вже давно прозвали "пророком" у соцмережах.

Ден Гріні йде у президенти США

У своєму відеозверненні Ден Гріні спочатку з'явився у довгій блакитній накидці та у великій сірій перуці з бородою, ніби він добрий чарівник. Таким чином Ден поіронізував над тим, що фанати роками називають його "пророком". Потім він змінив мантію на костюм і розкритикував нинішніх політиків. У цьому відео, чого ніхто не очікував, Гріні офіційно оголосив, що балотується в президенти США на виборах 2028 року від Республіканської партії.

Трамп, Венс, мільярдери, кар'єристи та боягузи в обох партіях повернулися спиною. Для них це гроші, влада та безпека, але не для вас,

– каже він у відео.

Гріні закликав повернути демократичні норми та запровадити реформи на кшталт безкоштовної медицини для всіх, щоб подолати розкол у суспільстві. Він заявив, що хоче повернути у суспільство гасло: "Америка для всіх", і саме з цим він планує йти на вибори.

Також Гріні у своїх дописах згадував знаменитий епізод 2000 року, де Ліза Сімпсон стає президенткою після Дональда Трампа, Гріні пояснив, що тоді це був лише спосіб показати крайню точку політичного божевілля.

Нам потрібно було, щоб у Лізи були проблеми, які вона не в змозі вирішити, щоб усе пішло так погано, як тільки можливо, і саме тому ми зробили Трампа президентом перед нею. Це здавалося логічною останньою зупинкою перед тим, як пробити дно,

– додав він.

Реакція мережі на заяву Гріні про вибори

Допис назбирав понад тисячу вподобайок та майже 100 коментарів. Люди пишуть, що підтримали б його на виборах і що під час рекламної кампанії йому треба залишатися в цьому чарівному образі. Ось що пишуть:

"Гарна ідея, і ви, звісно, маєте рацію, але вибори сфальсифіковані, і, як не прикро це визнавати, у вас немає жодних шансів, але, думаю, ви це і так розумієте – ви просто хочете висловити свою думку. Удачі вам";

"Мені це подобається, і думаю, що вам слід використовувати наряд Мойсея для кампаній";

"Таааак, я вже знаю свого кандидата";

"Це несподіваний поворот сюжету, якого я не очікував!";

"Людина з душею та здоровим глуздом. Я б проголосував за вас";

"Якщо це дійсно так, то я повністю вас підтримую".

Що відомо про Дена Гріні

Дену Гріні 61 рік. Він здобув освіту у Гарвардському університеті. Був президентом відомого гумористичного журналу Harvard Lampoon. Згодом повернувся туди ж і здобув диплом юриста в Гарвардській юридичній школі. До речі, під час навчання в Гарварді він редагував студентське видання, яке серйозно конкурувало з іншим студентським медіа, де головним був Барак Обама.



Сценарист Ден Гріні / Скрин відео

Вперше у 1995 році його наймають у команду сценаристів "Сімпсонів" (7-й сезон). Його першим самостійним сценарієм став культовий епізод "King-Size Homer", де Гомер сильно погладшав, щоб працювати з дому. Ден Гріні є багаторазовим лауреатом престижних телевізійних нагород.

Про те, що в епізодах цього анімаційного серіалу є передбачення майбутнього говорять не один рік. Збігів було знайдено безліч. Навіть нещодавно 24 Канал розповідав про те, що сценаристи "Сімпсонів" "передбачили" трагедію на круїзному лайнері з хантавірусом.

В одному з епізодів ще за 2011 рік Барт Сімпсон переживав непростий період у житті й захотів з родиною відправитися у круїз. Йому там так сподобалося, що він не хотів повертатися й вигадав вірус, який нібито охопив людей на суші. І хоча історія в епізоді розвивалася не так, як було у житті, фанати побачили у цьому пряме передбачення для 2026 року.