Три сестри з Бразилії довели, що міцний родинний зв'язок допомагає жити довго й щасливо. Вони офіційно потрапили до Книги рекордів Гіннеса як найстаріші рідні сестри у світі. Їхній спільний вік на трьох складає понад 316 років і 302 дні.

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Історія сестер, які стали рекордсменками за віком

Левіта – найстарша сестра, їй 109 років, Зораїде – середня, їй 104 роки та Зуліна – наймолодша в родині, їй 103 роки. Жінки народилися у великій родині, де було вісім дітей. Левіта з'явилася на світ 7 червня 1917 року. Вона була другою за віком, тому на неї рано лягла велика відповідальність. Поки батьки працювали в полі, дівчинка вела все господарство та доглядала молодших братів і сестер. Левіта так і не вийшла заміж та не народила власних дітей, присвятивши все життя турботі про рідних. Вона обожнює рукоділля – в'язання гачком і спицями, а також шиття. Окрім творчості, жінка 12 років пропрацювала на відомому телебаченні Rede Globo.



Левіта з Бразилії / Фото Guinness World Records

Зораїде народилася 24 листопада 1921 року. Вона здобула освіту і спочатку працювала вчителькою початкових класів, а потім вивчилася на медсестру. Жінка працювала у кількох лікарнях аж до самого виходу на пенсію. У 1950 році вона вийшла заміж, і у шлюбі в них народилося п'ятеро дітей.



Зораїде з Бразилії / Фото Guinness World Records

Зуліна з'явилася на світ 4 березня 1923 року. Як і її старша сестра Левіта, вона має пристрасть до шиття та вишивання. Зуліна вийшла заміж у 1945 році, виховувала шістьох дітей і займалася домом, поки чоловік працював на залізниці. Коли їхній шлюб розпався, Зуліна переїхала до Ріо-де-Жанейро, де вже мешкала Зораїде. Одразу за ними туди приїхала й Левіта, щоб підтримати сестру та допомогти їй облаштувати самостійне життя з дітьми.



Зуліна з дітьми / Фото Guinness World Records

Секрет довголіття сестер з Бразилії

Уже багато десятиліть ці сестри залишаються нерозлучними. Вони завжди підтримують одна одну в усьому, що б не відбувалося в їхньому житті. А їхнє життя вже давно цікавить дослідників, які вивчають секрети довголіття. Як пише Reuters, науковці з Університету Сан-Паулу взяли у жінок зразки ДНК для масштабного дослідження.



Сестри-довгожительки з Бразилії / Фото Guinness World Records

Вчені шукають у генах довгожительок особливі захисні механізми. Порівнюючи їхні дані з даними людей, які мають хронічні хвороби чи проблеми з пам'яттю, вчені прагнуть зрозуміти, чому деякі люди залишаються стійкими до старіння навіть у такому глибокому віці.



Сестри з Бразилії стали рекордсменками за віком / Фото Guinness World Records

Самі сестри вважають своїм секретом здорове харчування та активний спосіб життя. Вони згадують, що в дитинстві багато плавали й рибалили, а вся їхня їжа завжди була свіжою, адже тоді навіть не було холодильників. Крім того, жінки все життя прожили поруч, тому міцні родинні зв'язки та постійна підтримка близьких також допомогли їм зберегти здоров'я. Учені ж схиляються до того, що головну роль у їхньому довголітті зіграла генетика, а не тільки спосіб життя.