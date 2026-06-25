Три сестры из Бразилии доказали, что крепкая семейная связь помогает жить долго и счастливо. Они официально вошли в Книгу рекордов Гиннеса как самые пожилые родные сестры в мире. Их общий возраст втроем составляет более 316 лет и 302 дня.

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История сестер, ставших рекордсменками по возрасту

Левита – старшая сестра, ей 109 лет, Зораиде – средняя, ей 104 года, а Зулина – самая младшая в семье, ей 103 года. Женщины родились в многодетной семье, где было восемь детей. Левита появилась на свет 7 июня 1917 года. Она была второй по возрасту, поэтому на нее рано легла большая ответственность. Пока родители работали в поле, девочка вела все хозяйство и ухаживала за младшими братьями и сестрами. Левита так и не вышла замуж и не родила собственных детей, посвятив всю жизнь заботе о родных. Она обожает рукоделие – вязание крючком и спицами, а также шитье. Помимо творчества, женщина 12 лет проработала на известном телеканале Rede Globo.



Левита из Бразилии / Фото Guinness World Records

Зораиде родилась 24 ноября 1921 года. Она получила образование и сначала работала учительницей начальных классов, а затем обучилась профессии медсестры. Женщина работала в нескольких больницах вплоть до самого выхода на пенсию. В 1950 году она вышла замуж, и в браке у них родилось пятеро детей.



Зораиде из Бразилии / Фото Guinness World Records

Зулина появилась на свет 4 марта 1923 года. Как и ее старшая сестра Левита, она увлекается шитьем и вышиванием. Зулина вышла замуж в 1945 году, воспитывала шестерых детей и вела хозяйство, пока муж работал на железной дороге. Когда их брак распался, Зулина переехала в Рио-де-Жанейро, где уже жила Зораиде. Вслед за ними туда приехала и Левита, чтобы поддержать сестру и помочь ей обустроить самостоятельную жизнь с детьми.



Зулина с детьми / Фото Guinness World Records

Секрет долголетия сестер из Бразилии

Уже много десятилетий эти сестры остаются неразлучными. Они всегда поддерживают друг друга во всем, что бы ни происходило в их жизни. А их жизнь уже давно интересует исследователей, изучающих секреты долголетия. Как пишет Reuters, ученые из Университета Сан-Паулу взяли у женщин образцы ДНК для масштабного исследования.



Сестры-долгожительницы из Бразилии / Фото Guinness World Records

Ученые ищут в генах долгожительниц особые защитные механизмы. Сравнивая их данные с данными людей, страдающих хроническими заболеваниями или имеющих проблемы с памятью, ученые стремятся понять, почему некоторые люди остаются устойчивыми к старению даже в столь преклонном возрасте.



Сестры из Бразилии стали рекордсменками по возрасту / Фото Guinness World Records

Сами сестры считают своим секретом здоровое питание и активный образ жизни. Они вспоминают, что в детстве много плавали и рыбачили, а вся их еда всегда была свежей, ведь тогда даже не было холодильников. Кроме того, женщины всю жизнь прожили рядом, поэтому крепкие семейные узы и постоянная поддержка близких также помогли им сохранить здоровье. Ученые же склоняются к тому, что главную роль в их долголетии сыграла генетика, а не только образ жизни.