Тіктокерів підкорив новий тренд з рушниками: добірка вірусних відео з Two Towel Challenge

Тренди тіктоку доволі мінливі, але коли на горизонті з'являється нова цікава ідея, вона миттєво захоплює майже всіх користувачів та мережевий простір. Саме таким став новий вірусний тренд – Two Towel Challenge.

Суть тренду Two Towel Challenge

Two Towel Challenge пропонує тіктокерам та іншим інтернет-користувачам розважитися за допомогою двох звичайних рушників. Звучить просто, а насправді ж це зовсім не так.

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Двоє учасників челенджу повинні взяти по рушнику та переплести їх хрест-навхрест. Далі їм потрібно роз'єднатися, не відриваючи рук від свого рушника, і саме тут починаються складнощі. З тисяч людей, які взяли участь у Two Towel Challenge, виконати завдання вдалося небагатьом.

Розваги 24 підготували для вас добірку курйозних відео, на яких тіктокери вдаються до хитрощів, пускають в хід акробатичні й гімнастичні рухи та іншими способами намагаються вийти з гри переможцями.

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А ось одні з небагатьох, кому справді вдалося розплутатися

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