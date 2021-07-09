Суть тренда Two Towel Challenge

Two Towel Challenge предлагает тиктокерам и другим интернет-пользователям развлечься с помощью двух обычных полотенец. Звучит просто, а на самом деле это совсем не так.

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Двое участников челенджа должны взять по полотенцу и переплести их крест-накрест. Дальше им нужно разъединиться, не отрывая рук от своего полотенца, и именно здесь начинаются сложности. Из тысяч людей, которые приняли участие в Two Towel Challenge, выполнить задачу удалось немногим.

Развлечения 24 подготовили для вас подборку курьезных видео, на которых тиктокеры прибегают к хитростям, пускают в ход акробатические и гимнастические движения и другими разнообразными способами пытаются выйти из игры победителями.

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А вот одни из немногих, кому на самом деле удалось распутаться

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