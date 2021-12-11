Травма на виробництві: віддалений працівник пошкодив спину, поки йшов до комп'ютера

У Німеччині шлях від ліжка до домашнього офісу вважається поїздкою на роботу. Тож німецький суд постановив, що чоловік, який зламав спину, йдучи від ліжка до комп'ютера, зазнав травм на робочому місці.

У Німеччині чоловік, який живе в двоповерховому будинку, встав з ліжка і почав спускатися по гвинтових сходах, щоб сісти за комп'ютер, який розташований на першому поверсі у домашньому кабінеті. Поспішаючи, він послизнувся і впав на спину.

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Федеральний суд Німеччини постановив, що віддалений працівник, який пошкодив спину на шляху до робочого комп'ютера, може претендувати на компенсацію від роботодавця.

У рішенні також мовиться, що:

Перший ранковий шлях від ліжка до домашнього офісу вважається робочим маршрутом, на який поширюється страховка;

З позивачем стався нещасний випадок на виробництві, коли він впав вранці по дорозі в домашній офіс;

Якщо застрахована діяльність здійснюється в домашньому господарстві застрахованої особи або в іншому місці, страховий захист надається в тому ж обсязі, що і при здійсненні діяльності на території підприємства.

Віддалений працівник пошкодив спину, поки йшов до комп'ютера / Фото unsplash