Трамп заявив, що нокаутує Байдена "за секунди" на боксерському рингу: мережа вибухнула мемами
Джерело:Independent
Про бажання побоксувати з Джо Байденом експрезидент США Дональд Трамп розповів під час бесіди зі ЗМІ. Це відбулося у процесі промо-акції, присвяченої поверненню боксера Евандера Холіфілда на ринг.
Під час пресконференції, присвяченій майбутньому боксерському поєдинку між чемпіонами у важкій вазі Евандером Холіфілдом і Вітором Белфортом, у Дональда Трампа запитали, хто є його бажаним суперником, якщо він коли-небудь вийде на ринг. У відповідь політик заявив, що його "найпростіший бій" буде проти чинного президента США Джо Байдена.
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Експрезидент додав, що за його розрахунками, Байден "впаде в перші кілька секунд".
Трампа запитали, кого б він обрав, якби йому довелося вибирати когось для боксу.
Він сказав, що вибере Джо Байдена і, що той "впаде протягом перших кількох секунд".
Точно не з професійним боксером, це було б дуже небезпечно. Я думаю, що, ймовірно, моїм найлегшим боєм буде Джо Байден, тому що я думаю, що він дуже, дуже швидко зазнає поразки,
– сказав Трамп у телефонній розмові.
Така заява 45 президента Сполучених Штатів викликала веселу реакцію в мережі. Користувачі почали глузувати та представляти, як би виглядала бійка двох чоловіків похилого віку.
Реп-факт: Дональд Трамп збирається боксувати з Джо Байденом 11 вересня!!
Хто у вас є!?
Ми дійсно живемо в найтупіший час
Правильно!!!! Він навіть парасольку не може побити
Трамп сказав, що хотів би битися з Байденом в боксерському поєдинку.
Тому я зробив невелике відео для попереднього перегляду.
Це було б буквально так...
Обличчя зі сльозами від сміху
Трамп проти Байдена
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