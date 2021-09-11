Під час пресконференції, присвяченій майбутньому боксерському поєдинку між чемпіонами у важкій вазі Евандером Холіфілдом і Вітором Белфортом, у Дональда Трампа запитали, хто є його бажаним суперником, якщо він коли-небудь вийде на ринг. У відповідь політик заявив, що його "найпростіший бій" буде проти чинного президента США Джо Байдена.

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Експрезидент додав, що за його розрахунками, Байден "впаде в перші кілька секунд".

Трампа запитали, кого б він обрав, якби йому довелося вибирати когось для боксу.

Він сказав, що вибере Джо Байдена і, що той "впаде протягом перших кількох секунд".

Точно не з професійним боксером, це було б дуже небезпечно. Я думаю, що, ймовірно, моїм найлегшим боєм буде Джо Байден, тому що я думаю, що він дуже, дуже швидко зазнає поразки,

– сказав Трамп у телефонній розмові.

Така заява 45 президента Сполучених Штатів викликала веселу реакцію в мережі. Користувачі почали глузувати та представляти, як би виглядала бійка двох чоловіків похилого віку.

Реп-факт: Дональд Трамп збирається боксувати з Джо Байденом 11 вересня!!

Хто у вас є!?

Ми дійсно живемо в найтупіший час

Правильно!!!! Він навіть парасольку не може побити

Трамп сказав, що хотів би битися з Байденом в боксерському поєдинку.

Тому я зробив невелике відео для попереднього перегляду.

Це було б буквально так...

Обличчя зі сльозами від сміху

Трамп проти Байдена

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