Інцидент трапився 13 червня у популярному кубинському ресторані Versailles у Маямі. Фанати Трампа зібралися там напередодні його дня народження й на тлі суду в справі про секретні документи.

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У ресторані зібрався натовп фанатів Трампа

Трампа помітили у ресторані після того, як йому зачитали звинувачення у неправомірному поводженні з секретними документами національної безпеки. У заклад прийшло багато прихильників 45-го американського президента. Там вони хотіли продемонструвати йому підтримку, а також привітати із 77-річчям, яке політик відзначав наступного дня, 14 червня.

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"Їжа для всіх", – це, судячи з повідомлень ЗМІ, вигукнув Трамп натовпу, заходячи у заклад. Втім, як пише Miami New Times, обіцянка так і залишилася обіцянкою. Адже ніхто не отримав навіть бодай чашечки кави. Та й загалом візит політика до ресторану був коротким – тривав не більше, ніж 10 хвилин.

У The New York Times натомість розповіли, що сам Трамп також не покуштував кубинських страв: натомість перекусив їжею з McDonald's, коли повертався літаком до Нью-Джерсі.

Що про це все кажуть у політика

У Трампа все ж знайшли пояснення такій його поведінці, пише Business Insider. Речник політика підтвердив, що той запропонував прихильникам частування свій кошт. Але коли він виходив з ресторану, усі нібито вийшли за ним і нічого не замовили.

До слова, раніше Трамп уже пригощав своїх прихильників їжею. У лютому 2023 року він купив обід місцевим рятувальникам у McDonald's в Східній Палестині, що у штаті Огайо.