Що входить у незвичні обов’язки чоловіка, скільки він за них отримує та як ставиться до королівської родини, розповідаємо далі.

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Що відомо про двійника принца Гаррі

39-річний Рис Уітток давно помітив свою схожість з принцом Гаррі. Тому у 2017 році він підписав контракт з агентством двійників. Тепер чоловік отримав незвичний титул – Гаррі 2.0.

Цікаво, що кожного дня Рис заробляє на фото близько 1000 доларів! Як туристи, так і мешканці Британії нерідко роблять знімки з двійником принца та із задоволенням спілкуються із ним.



Двійник заробляє понад 1000 доларів щодня / Фото з інстаграму Риса

Чоловік каже, що дуже нервував, коли Гаррі вирішив залишити королівську родину у 2020 році разом зі своєю дружиною Меган Маркл. Тоді він думав, що його заробіткам настане кінець.

Я був трохи стурбований тим, що це була моя основна робота. Але швидко стало очевидним, що вони залишаться в засобах масової інформації, а суспільство буде їх обговорювати завжди,

– сказав двійник.

Насправді всі перипетії, що відбувалися навколо Гаррі навпаки приносили більше цікавості до двійника. За словами чоловіка, зараз його бізнес процвітає.

Які ще плюси від схожості

Після підписання контракту з агентством, Рис багато подорожував у ролі Гаррі. Він брав участь у зйомках реклами, виступав на приватних заходах та навіть грав герцога в суді для британської реконструкції новин. Тоді чоловік заробляв ще більше, ніж 1000 доларів на день.



Двійник бере активну участь у різних зйомках / Фото з інстаграму Риса

Мені подобається ця робота. Я щасливий, що маю вигляд як один із найбільш обговорюваних чоловіків у світі,

– наголосив Рис.

До речі, його впізнавана зовнішність принесла кілька нагород! Наприклад, у 2018 році він виграв конкурс EasyJet "Найкращий двійник принца Гаррі в Європі".

Чоловік любить свою роботу / Фото з інстаграму Риса

Рис каже, що є великим шанувальником королівської родини та герцога Сассекського.

У 13 років я пішов дивитися як виносять прапор в Лондоні і часто спостерігав за зміною варти. Я дійсно думаю, що Гаррі дуже смілива людина, щоб протистояти британській пресі та відстоювати свої переконання. Тож поки він на перших шпальтах, це завжди добре для мене,

– додав він.

Тому двійник сподівається, що одного разу йому пощастить зустрітися з Гаррі та зробити спільне фото.