Що входить у незвичні обов’язки чоловіка, скільки він за них отримує та як ставиться до королівської родини, розповідаємо далі.

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Що відомо про двійника принца Гаррі

39-річний Рис Уітток давно помітив свою схожість з принцом Гаррі. Тому у 2017 році він підписав контракт з агентством двійників. Тепер чоловік отримав незвичний титул – Гаррі 2.0.

Цікаво, що кожного дня Рис заробляє на фото близько 1000 доларів! Як туристи, так і мешканці Британії нерідко роблять знімки з двійником принца та із задоволенням спілкуються із ним.


Двійник заробляє понад 1000 доларів щодня / Фото з інстаграму Риса

Чоловік каже, що дуже нервував, коли Гаррі вирішив залишити королівську родину у 2020 році разом зі своєю дружиною Меган Маркл. Тоді він думав, що його заробіткам настане кінець.

Я був трохи стурбований тим, що це була моя основна робота. Але швидко стало очевидним, що вони залишаться в засобах масової інформації, а суспільство буде їх обговорювати завжди,
сказав двійник.

Насправді всі перипетії, що відбувалися навколо Гаррі навпаки приносили більше цікавості до двійника. За словами чоловіка, зараз його бізнес процвітає.

Які ще плюси від схожості

Після підписання контракту з агентством, Рис багато подорожував у ролі Гаррі. Він брав участь у зйомках реклами, виступав на приватних заходах та навіть грав герцога в суді для британської реконструкції новин. Тоді чоловік заробляв ще більше, ніж 1000 доларів на день.


Двійник бере активну участь у різних зйомках / Фото з інстаграму Риса

Мені подобається ця робота. Я щасливий, що маю вигляд як один із найбільш обговорюваних чоловіків у світі,
наголосив Рис.

До речі, його впізнавана зовнішність принесла кілька нагород! Наприклад, у 2018 році він виграв конкурс EasyJet "Найкращий двійник принца Гаррі в Європі".

Чоловік любить свою роботу / Фото з інстаграму Риса

Рис каже, що є великим шанувальником королівської родини та герцога Сассекського.

У 13 років я пішов дивитися як виносять прапор в Лондоні і часто спостерігав за зміною варти. Я дійсно думаю, що Гаррі дуже смілива людина, щоб протистояти британській пресі та відстоювати свої переконання. Тож поки він на перших шпальтах, це завжди добре для мене,
додав він.

Тому двійник сподівається, що одного разу йому пощастить зустрітися з Гаррі та зробити спільне фото.