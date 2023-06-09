З моменту приєднання до королівської родини принцеса Уельська здобула визнання у багатьох галузях. Деякі з навичок Кейт Міддлтон офіційно задокументовані біографами, а інші стали відомими зовсім нещодавно.

Цікаво почитати "Це балет чи регбі": королівський фотограф потролив Кейт Міддлтон через спортивний вихід

Володіє мовою жестів

Кейт вже не раз демонструвала володіння мовою жестів. Наприклад, під час цьогорічного королівського візиту до Національного морського музею у Фалмуті саме так вона спілкувалася з дитиною, що має вади слуху.

Кейт Міддлтон знає мову жестів: дивіться відео

У 2014 році принцеса використовувала мову жестів під час відвідин місцевого скаутського клубу у східному Лондоні. Тоді вона пообіцяла одному зі скаутів робити все, що в її силах, бути доброю та корисною світові.

Цікаво, що і принц Вільям використовує мову жестів, а його мати – принцеса Діана була королівською покровителькою Британської асоціації людей з вадами слуху у 1983 році.

Вміє фотографувати

Кейт Міддлтон захоплюється зйомками. Тому одного разу вирішила не звертатися за допомогою до професійного фотографа і самотужки влаштувала фотосесію для своїх дітей.

Кейт любить фотографувати / Фото з інстаграму принца і принцеси Уельських

Також принцеса любить малювати. До речі, її любов до творчості з’явилась ще в університетські роки. Яскравим прикладом став малюнок церкви Святого Марка XII століття в Енглфілді на весільному буклеті її сестри Піппи у 2017 році.

Хист до малювання передався старшому сину королівського подружжя Джорджу.

Займається бджільництвом

Хто б міг подумати, що принцеса може з легкістю доглядати за пасікою! Так-так, це не жарт, вона навіть роздавала баночки меду зі свого саду під час королівських візитів.

Принцеса не боїться мати справу з бджолами / Фото з інстаграму принца і принцеси Уельських

У 2021 році в Лондоні Кейт розповіла, що тримає бджіл у своїй резиденції в Норфолку, і пригостила смачним медом дітей.

До речі, раніше бджільництвом займалася вся родина Кейт Міддлтон: її батьки, брат та сестра.

Захоплюється дайвінгом

У 2015 році Кейт отримала кваліфікацію професійної асоціації дайвінг-інструкторів, що дозволяє їй занурюватися на глибину до 30 метрів під поверхню.

Цікаво, що принц Вільям протягом багатьох років розділяє захоплення коханої і теж займається дайвінгом.

Любить готувати

І куховарити Кейт теж встигає. За словами її коханого, усі страви принцеси надзвичайно смачні. До речі, кажуть, що під час першого Різдва, проведеного з королівською родиною, Міддлтон нервувала і не знала, що подарувати королеві Єлизаветі ІІ. Тому вирішила приготувати страву чатні за улюбленим рецептом своєї бабусі. І не прогадала: це був найкращий презент для королеви.

З того часу Кейт регулярно готує і Вільяму його улюблений обід зі смаженої курки або навіть домашню ковбасу на своїй кухні. А коли є час, то варить джеми з різними смаками, які потім використовує як різдвяні подарунки.

Грає на фортепіано

У грудні 2021 року Кейт приголомшила шанувальників своїм виступом у супроводі співака Тома Уокера під час концерту різдвяних гімнів у Вестмінстерському абатстві. Вистава, яка була присвячена втраченим близьким, викликала оплески як королівських шанувальників, так і музикантів. Тоді всі відмітили, що принцеса – талановита піаністка, гру якої можна слухати нескінченно.

Кейт майстерно грає на фортепіано / Фото з інстаграму принца і принцеси Уельських

Але не всі знають, що вона ще і співає. Принцеса Уельська цікавилася музикою та співами ще з дитинства. Але жартома каже, що це не така вже і сильна її сторона.

Насправді я не впевнена, що в мене є особливо гарний співочий голос. Мені потрібно взяти кілька уроків,

– з гумором зазначила Кейт Міддлтон.

Крім цього, британська принцеса взяла участь у зйомках Євробачення 2023 та зіграла на фортепіано у ролику-представленні Kalush Orchestra. Таким чином, Кейт Міддлтон продемонструвала, що королівська родина підтримує Україну у час війни.

Займається садівництвом

Полюбляє Кейт і роботи в саду. Ще в 2019 році вона продемонструвала свою ідею на дизайн на відкритому повітрі. Тоді принцеса брала участь у Chelsea Flower Show.

Ефектне планування було створено, щоб спонукати сім'ї "вийти на вулицю" та "насолоджуватися природою". Принцеса дуже активно готувалася до відкриття саду "Назад до природи", відвідуючи це місце щодня протягом тижня до початку шоу. Вона вирішила посадити квіти дзвіночки як нагадування про своє дитинство, а також незабудки, які любила її свекруха Діана.

Міддлтон не боїться роботи в саду / Фото з інстаграму принца і принцеси Уельських

До речі, троє її дітей також зіграли свою роль у проєктуванні саду, допомагаючи своїй матері збирати рослини, гілки та мох з їхньої резиденції в Норфолку.

Вміє веслувати

Гребти веслами Кейт теж вміє! У 2007 році вона збиралася взяти участь у перегонах через Ла-Манш на човнах і навіть керувати ними.

Проте від цієї ідеї довелося відмовитися: в Букінгемському палаці таку ініціативу пне схвалили. Офіційна відмова полягала у тому, що перебування принцеси на човні поставило б під загрозу безпеку інших жінок, які б згодом почали наслідувати Кейт Міддлтон.

Але талант до веслування неодноразово визнавали її друзі по команді, поки проходили тренування до змагань.

Що не виходить у Кейт

Звичайно, не всі ми ідеальні! Тому і принцеса Уельська не виняток. У 2020 році вона зізналася групі жінок, яких відвідувала в Глазго, що колись намагалася зв’язати джемпер для принца Джорджа, але не змогла цього зробити.

Я спробувала в’язати, коли в мене з’явився первісток Джордж. Хотіла зробити для нього особливий джемпер, але він розлізся. Це така дивовижна майстерність, яку я поки не опанувала,

– зізналась Кейт Міддлтон.

І хоч це вміння принцеса Уельська так і не опанувала, кількість її навичок та хобі викликає захват.