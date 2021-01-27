Хот-доги, піца та брюссельська капуста: 7 вражаючих рекордів, пов'язаних із їжею

Ми часто встановлюємо свої рекорди – іноді їмо без зупинки святкові салати, а іноді, зголоднівши, біжимо до холодильника, щоб перекусити чимось смачненьким. А потім із подивом помічаємо, що нам вдалося всього за кілька вечорів з'їсти більше, ніж здавалось можливим. Розповідаємо про незвичайні досягнення, які вам точно запам'ятаються.

Джерело: 24 канал

Люди встановлюють дійсно вражаючі рекорди, пов'язані з їжею, наприклад, на легендарному чемпіонаті з поїдання хот-догів на швидкість від Nathan's Famous. Але деякі краще не намагатися повторити. Розваги 24 підготували список найбільш неймовірних.

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42 чашки кави за дві хвилини

Японець Такеру Кобаяші любить встановлювати різні рекорди. Він їв курячі крильця і хот-доги на швидкість, але вирішив піти далі й почав швидко пити. Він зумів за дві хвилини випити 42 чашки міцного свіжоприготованого еспресо із зерен різних сортів. Пив він це все без закуски.

Хоч Кобаяші й отримав передозування кофеїном, але в підсумку його здоров'я нормалізувалось.

Такеру Кобаяші випив 42 чашки еспресо:

75 хот-догів за 10 хвилин

З 1972 року компанія Nathan's Famous проводить щорічний чемпіонат з поїдання хот-догів. У 2020-му чемпіони серед жінок і чоловіків оновили рекорди. 36-річний Джої Честнат з'їв 75 хот-догів за 10 хвилин. Він виграв конкурс уп'яте поспіль і 13-й раз за останні 14 років.

Джої Честнат з'їв 75 хот-догів за 10 хвилин:

Серед жінок перемогла 35-річна Мікі Судо. Вона також встановила рекорд, з'ївши 48 з половиною хот-догів за 10 хвилин, побивши рекорд Соні Томас на прізвисько "Чорна Вдова", яка з'їла 45 хот-догів. Переможці отримали по 10 тисяч доларів призових.

Мікі Судо з'їла 48 з половиною хот-догів за 10 хвилин

43-метрова піца

В Італії, історичній батьківщині піци, встановили рекорд з виготовлення найбільшої піци у світі. Там приготували рекордну 43-метрову Маргариту. Для цього сконструювали спеціальну духовку. Це досягнення занесли до Книги рекордів Гіннеса.

Випічкою займалися п'ять шеф-кухарів з Апеннінського півострова. Щоб її приготувати використовували 9 тонн першосортного борошна, 9 тонн спеціального сиру моцарела, 4 тонни томатного соусу, 0.7 тонни маргарину, 0.25 тонни солі, 190 кілограмів рослинної олії та 22 кілограми бальзамічного оцту.

Одним із приводів встановлення рекорду стала спроба звернути увагу на проблему бідності в країні. Після приготування піци, її розділили на порції й відправили в римські притулки.

Найбільші піци у світі:

121 кулька морозива

Ще один рекорд з Італії. Димитрій Панціера – величезний любитель морозива. Він приїхав на фестиваль морозива, де встановив рекорд за найбільшу кількість кульок морозива, які помістилися на одному ріжку.

Він зміг укласти на вафельний конус 121 кульку десерту. Водночас він не тільки встановив рекорд, а й побив своє ж попереднє досягнення, коли зміг вмістити на ріжку 109 кульок.

Димитрій Панціера вмістив на вафельний конус 121 кульку морозива:

33 качани брюссельської капусти за хвилину

Поки хтось ледве з'їдає невелику порцію брюссельської капусти під час чергової спроби перейти на здорове харчування, 38-річний британець Шерлок Уейн встановив світовий рекорд з її поїдання.

Шерлок з'їв 33 качанчики брюссельської капусти за одну хвилину. А після закінчення часу потрібно було ще показати суддям свій порожній рот, щоб вони переконалися, що він все з'їв.



Брюссельська капуста / Фото Pixabay

Півтонна пахлава

22 березня 2018 року група кухарів з Туреччини заявила, що побила рекорд Гіннеса з приготування найбільшої пахлави у світі. Вони спекли гігантський десерт, вагою понад 500 кілограмів.

Медовий смаколик показали на "Саміті гастрономії" в Анкарі, де десятки відвідувачів хотіли спробувати шматочок десерту-рекордсмена. Групу з 14 кухарів очолював Мехмет Канбур, керівник турецької кондитерської мережі Mado.

500-кілограмова пахлава у Туреччині:

10 пончиків за 3 хвилини

Британка Ліе Шуткевер встановлювала рекорди з поїдання лазаньї за 30 секунд, вона швидше за всіх з'їдала огірок, і врешті-решт у 2020 році вона з'їла 10 пончиків за 3 хвилини, і потрапила у Книгу рекордів Гіннеса.

Під час встановлення рекорду їй не можна було облизувати губи, а також потрібно було відкривати рот після кожного пончика для того, щоб довести, що вона дійсно його проковтнула.

Ліе Шуткевер з'їла 10 пончиків за 180 секунд:

39 зубчиків часнику за хвилину

Патрік Бертолетті встановив рекорд за кількістю з'їдених зубчиків часнику за одну хвилину – він з'їв аж 36.

Він зробив це ще у 2012 році, але у 2017 році один хлопець запостив відео на ютубі, де записав те, як він перевершив попередній рекорд, з'ївши 39 зубків часнику за 1 хвилину. Напевно, він ще довго боровся з наслідками свого дихання.

Чоловік з'їв 39 зубків часнику за 60 секунд:

Отож, щоб потрапити в Книгу рекордів Гіннеса, можна придумати власне унікальне досягнення або змагання. І це не завжди повинно бути максимально складно і незручно. Багато з них проходять просто в пабах або холах готелів, а для більш серйозних, як-от чемпіонат з поїдання хот-догів, можна знайти компанію, яка ризикне це все організувати, як зробили Nathan's Famous.

Головне – придумати щось дійсно оригінальне і стати в цьому найкращим.

Автор: Олексій Сімончук