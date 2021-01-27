Мы часто устанавливаем свои рекорды. Иногда без остановки едим праздничные салаты, а иногда, проголодавшись, бежим к холодильнику, чтобы перекусить чем-то вкусненьким, и с удивлением замечаем, что нам удалось всего за несколько вечеров сьесть больше, чем это представлялось возможным. Рассказываем о необычных достижениях, которые вам точно запомнятся.

Источник: 24 канал

Люди устанавливают действительно впечатляющие рекорды, связанные с едой, например, на легендарном чемпионате по поеданию хот-догов на скорость от Nathan's Famous. Но некоторые лучше не пытаться повторить. Развлечения 24 подготовили список самых невероятных.

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42 чашки кофе за две минуты

Японец Такеру Кобаяши любит устанавливать различные рекорды. Он ел куриные крылышки и хот-доги на скорость, но решил пойти дальше и начал быстро пить. Он сумел за две минуты выпить 42 чашки крепкого свежеприготовленного эспрессо из зерен разных сортов. Пил он это все без закуски.

Хоть Кобаяши и получил передозировку кофеином, но в итоге его здоровье пришло в норму.

Такеру Кобаяши выпил 42 чашки эспрессо

75 хот-догов за 10 минут

С 1972 года компания Nathan's Famous проводит ежегодный чемпионат по поеданию хот-догов. В 2020-м чемпионы среди женщин и мужчин обновили рекорды. 36-летний Джои Честнат сьел 75 хот-догов за 10 минут. Он выиграл конкурс пятый раз подряд и 13-й раз за последние 14 лет.

Джои Честнат сьел 75 хот-догов за 10 минут:

Среди женщин победила 35-летняя Мики Судо. Она также установила рекорд, сьев 48 с половиной хот-догов за 10 минут, побив рекорд Сони Томас по прозвищу "Черная Вдова", которая съела 45 хот-догов. Победители получили по 10 тысяч долларов призовых.

Мики Судо сьела 48 с половиной хот-догов за 10 минут

43-метровая пицца

В Италии, исторической родине пиццы, установили рекорд по изготовлению самой большой пиццы в мире. Там приготовили рекордную 43-метровую Маргариту. Для этого сконструировали специальную духовку. Это достижение занесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Выпечкой занимались пять шеф-поваров с Апеннинского полуострова. Чтобы ее приготовить использовали 9 тонн первосортной муки, 9 тонн специального сыра моцарелла, 4 тонны томатного соуса, 700 килограммов маргарина, 250 килограммов соли, 190 килограммов растительного масла и 22 килограмма бальзамического уксуса.

Одним из поводов установления рекорда стала попытка обратить внимание на проблему бедности в стране. После приготовления пиццы, ее разделили на порции и отправили в римские убежища.

Самые большие пиццы в мире:

121 шарик мороженного

Еще один рекорд из Италии. Димитрий Панциера – большой любитель мороженого. Он приехал на фестиваль мороженого, где установил рекорд за наибольшее количество шариков мороженого, которые поместились на одном рожке.

Он смог уложить на вафельный конус 121 шарик десерта. При этом он не только установил рекорд, но и побил свое же предыдущее достижение, когда смог поместить в рожок 109 шариков.

Димитрий Панциера вместил на вафельный конус 121 шарик мороженного:

33 кочана брюссельской капусты за минуту

Пока кто-то едва ли сьедает небольшую порцию брюссельской капусты во время очередной попытки перейти на здоровое питание, 38-летний британец Шерлок Уэйн установил мировой рекорд по ее поеданию.

Шерлок сьел 33 кочанчика брюссельской капусты за одну минуту. А по истечении времени нужно было еще показать судьям свой пустой рот, чтобы они убедились, что он все съел.



Брюссельская капуста / Фото Pixabay

Полутонная пахлава

22 марта 2018 группа поваров из Турции заявила, что побила рекорд Гиннеса по приготовлению самой большой пахлавы в мире. Они испекли гигантский десерт, весом более 500 килограммов.

Медовую вкуснятину показали на "Саммите гастрономии" в Анкаре, где десятки посетителей хотели попробовать кусочек десерта-рекордсмена. Группу из 14 поваров возглавлял Мехмет Канбур, руководитель турецкой кондитерской сети Mado.

500-килограммовая пахлава в Турции:

10 пончиков за 3 минуты

Британка Лиэ Шуткевер устанавливала рекорд по поеданию лазаньи за 30 секунд, она быстрее всех сьедала огурец, и, в конце концов, в 2020 году она сьела 10 пончиков за 3 минуты и попала в Книгу рекордов Гиннеса.

Во время установки рекорда ей нельзя было облизывать губы, а также нужно было открывать рот после каждого пончика для того, чтобы доказать, что она действительно его проглотила.

Лиэ Шуткевер сьела 10 пончиков за 180 секунд::

39 зубчиков чеснока за минуту

Патрик Бертолетти сьел 36 зубчиков чеснока и установил рекорд. Он сделал это еще в 2012 году. А в 2017 году один парень опубликовал на ютубе видео, где показал, как он превзошел предыдущий рекорд, сьев 39 зубчиков чеснока за 1 минуту. Наверное, он еще долго боролся с последствиями своего дыхания.

Мужчина сьел 39 зубчиков чеснока за 60 секунд:

Итак, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса, можно придумать собственное уникальное достижение или соревнование. И это не всегда должно быть максимально сложным и неудобным. Многие из таких состязаний проходят прямо в пабах или холлах гостиниц. А для более серьезных, таких как чемпионат по поеданию хот-догов, можно найти компанию, которая рискнет это все организовать, как сделали Nathan's Famous.

Главное – придумать что-то действительно оригинальное и стать в этом лучшим.

Автор: Алексей Симончук