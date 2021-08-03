Олімпійський чемпіон в'язав светр для собаки просто на трибунах

Британський спортсмен Том Дейлі вже завоював золоту медаль на Олімпійських іграх-2020. Попереду на нього чекає ще одне змагання, а тому він досі залишається в Токіо. 1 серпня його помітили на фіналі змагань зі стрибків у воду з 3-метрового трампліна, але спортсмен не дуже уважно слідкував за тим, що відбувається. Можливо ви здивуєтеся, але Том Дейлі сидів на трибунах і в'язав.

Чемпіон активно працював над створенням бузкового в'язаного виробу, періодично звертаючи увагу на те, що відбувається в залі. Його помітив один із коментаторів BBC.

Це цікаво Що таке соціальні казино та чому вони стали популярними

Є Том Дейлі, у нього спиці для в'язання. Як ви гадаєте, що він там майструє? Цікаво, для кого він створює цю пурпурову річ?

– сказав коментатор.

Пізніше олімпійський чемпіон розкрив секрет свого виробу в інстаграмі. Виявилося, що Том Дейлі під час змагання в'язав светр для собаки свого друга – французького бульдога Іззі, в якої, до слова, 1 мільйон підписників. "Я закінчив твій светр, Іззі", – підписав спортсмен інстаграм-історію.



Том Дейлі в'язав светр для французького бульдога Іззі / Скриншот інстаграму

Зверніть увагу У Google Chrome з'явилася прихована гра, присвячена Олімпіаді: як її знайти

Але це не єдине, що змайстрував Том Дейлі. Насправді в'язання – це хобі спортсмена, і він доволі часто показує свої вироби на окремій сторінці в інстаграмі. Там можна побачити різноманітні светри, іграшки, елементи декору та навіть диван для котів. А після того, як Дейлі отримав свою золоту медаль на Олімпіаді, він зв'язав для неї чохол з прапорами Великої Британії та Японії.

Що відомо про Тома Дейлі

Том Дейлі – британський стрибун у воду та плавець, трикратний медаліст Олімпійських ігор. Він здобув бронзові медалі на Олімпіаді-2012 у Лондоні та Олімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро.

26 липня 2021 року на Олімпіаді-2020 у Токіо Том Дейлі разом із Метті Лі здобули золото і стали чемпіонами з синхронних стрибків у воду з 10-метрового трампліна.

6 серпня 2021 року на Тома Дейлі чекає чергова боротьба за олімпійський титул – індивідуальний стрибок з 10 метрів.

До теми Відомий пранкер зняв пародію на Олімпійські ігри: кумедне відео