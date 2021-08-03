Чемпион активно работал над созданием сиреневого вязаного изделия, периодически обращая внимание на то, что происходит в зале. Его заметил один из комментаторов BBC.

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Есть Том Дэйли, у него спицы для вязания. Как вы думаете, что он там мастерит? Интересно, для кого он создает эту пурпурную вещь?

– сказал комментатор.

Позже олимпийский чемпион раскрыл секрет своего изделия в инстаграме. Оказалось, что Том Дэйли во время соревнования вязал свитер для собаки своего друга – французского бульдога Иззи, у которой, к слову, 1 миллион подписчиков. "Я закончил твой свитер, Иззи", – подписал спортсмен инстаграм-историю.



Том Дэйли вязал свитер для французского бульдога Иззи / Скриншот инстаграма

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Но это не единственное, что смастерил Том Дэйли. На самом деле вязание – это хобби спортсмена, и он довольно часто показывает свои изделия на отдельной странице в инстаграме. Там можно увидеть разнообразные свитера, игрушки, элементы декора и даже диван для кошек. А после того, как Дэйли получил свою золотую медаль на Олимпиаде, он связал для нее чехол с флагами Великобритании и Японии.

Что известно про Тома Дэйли

Том Дейли – британский прыгун в воду и пловец, трехкратный медалист Олимпийских игр. Он получил бронзовые медали на Олимпиаде-2012 в Лондоне и Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

26 июля 2021 года на Олимпиаде-2020 в Токио Том Дэйли вместе с Мэтти Ли завоевали золото и стали чемпионами по синхронных прыжках в воду с 10-метрового трамплина.

6 августа 2021 года Тома Дэйли ждет очередная борьба за олимпийский титул – индивидуальный прыжок с 10 метров.

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