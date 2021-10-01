Тоді та зараз: захоплива добірка колажів, які показують, як час змінює все довкола
Джерело:Reddit
Плин часу суттєво впливає і на людей, і на матеріальні речі, і зупинити його неможливо, як би нам цього не хотілося. Проте спостерігаючи за чимось щодня, доволі важко зрозуміти, як воно змінюється протягом років. Це можна зробити, лише порівнявши до та після, тоді та зараз.
На порталі Reddit є окремий підрозділ Old Photos In Real Life ("Старі фото у реальному житті"), де користувачі публікують фотоколажі, які наочно показують цю різницю. Вони фотографують місця, зображені на старих архівних світлинах, і порівнюють минуле і теперішнє. Ця різниця справді захоплює та вражає.
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Великий дуб у Томасвіллі, Джорджія у 1895 та 2020 роках
Фото Reddit / thegregtastic
Стародавня Греція до та після розкопок
Фото Reddit / Just_Another_Gen-Zer
Готель "Золотий хрест" у Ковентрі – 1819 рік і зараз
Фото Reddit / Islamism
Хіросіма 75 років тому
Фото Reddit / Adamstowellll
Вулиця Праги – 1910 і 2020 роки
Фото Reddit / Stotallytob3r
Мілан, Італія у 1950-х та у 2021 році
Фото Reddit / Axelxxela
Площа в Ільцені, Нижня Саксонія, Німеччина під час битви за Рейн у квітні 1945 року та у 2021
Фото Reddit / DiosMioMan2
Церква святого Мартіна у Кельні – 1946 та 2021 роки
Фото Reddit / Etsu87
Головний вхід до міста Йорк, Англія – 1865 та 2015 роки
Фото Reddit / hasanah78
Бейкер-стріт — найстаріша підземна станція у світі майже не змінилася за 157 років
Фото Reddit / jjnfsk
Краків, Польща – 1939 та 2010-ті роки
Фото Reddit / Mackelowsky
Королівська миля, Единбург, Шотландія – 1847 рік і сьогодні
Фото Reddit / The_Rat_Mort
Як змінився Буенос-Айрес з 1925 року
Фото Reddit / patagoniac
Арка Костянтина у Римі – 1943 рік і зараз
Фото Reddit / PrivateTumbleweed
Місце проведення фестивалю Вудсток – 1969 і 2020 роки
Фото Reddit / spkelly37
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