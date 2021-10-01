Тоді та зараз: захоплива добірка колажів, які показують, як час змінює все довкола

Плин часу суттєво впливає і на людей, і на матеріальні речі, і зупинити його неможливо, як би нам цього не хотілося. Проте спостерігаючи за чимось щодня, доволі важко зрозуміти, як воно змінюється протягом років. Це можна зробити, лише порівнявши до та після, тоді та зараз.

На порталі Reddit є окремий підрозділ Old Photos In Real Life ("Старі фото у реальному житті"), де користувачі публікують фотоколажі, які наочно показують цю різницю. Вони фотографують місця, зображені на старих архівних світлинах, і порівнюють минуле і теперішнє. Ця різниця справді захоплює та вражає.

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Великий дуб у Томасвіллі, Джорджія у 1895 та 2020 роках

Фото Reddit / thegregtastic

Стародавня Греція до та після розкопок

Фото Reddit / Just_Another_Gen-Zer

Готель "Золотий хрест" у Ковентрі – 1819 рік і зараз

Фото Reddit / Islamism

Хіросіма 75 років тому

Фото Reddit / Adamstowellll

Вулиця Праги – 1910 і 2020 роки

Фото Reddit / Stotallytob3r

Мілан, Італія у 1950-х та у 2021 році

Фото Reddit / Axelxxela

Площа в Ільцені, Нижня Саксонія, Німеччина під час битви за Рейн у квітні 1945 року та у 2021

Фото Reddit / DiosMioMan2

Церква святого Мартіна у Кельні – 1946 та 2021 роки

Фото Reddit / Etsu87

Головний вхід до міста Йорк, Англія – 1865 та 2015 роки

Фото Reddit / hasanah78

Бейкер-стріт — найстаріша підземна станція у світі майже не змінилася за 157 років

Фото Reddit / jjnfsk

Краків, Польща – 1939 та 2010-ті роки

Фото Reddit / Mackelowsky

Королівська миля, Единбург, Шотландія – 1847 рік і сьогодні

Фото Reddit / The_Rat_Mort

Як змінився Буенос-Айрес з 1925 року

Фото Reddit / patagoniac

Арка Костянтина у Римі – 1943 рік і зараз

Фото Reddit / PrivateTumbleweed

Місце проведення фестивалю Вудсток – 1969 і 2020 роки

Фото Reddit / spkelly37

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