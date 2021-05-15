Ткнув у око та витягнув з води: чоловік врятував свого цуценя від пащі алігатора

Чоловік з Флориди врятував свого 8-місячного цуценя, коли його намагався з'їсти алігатор. Він без коливань стрибнув у ставок за своїм улюбленцем.

Майк Маккой з Флориди, США, вигулював свого 8-місячного цуценя, на ім'я Джейк навколо водойми. Коли раптом з води раптово вискочив алігатор та почав тягнути собаку під воду.

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Майк побачив, що після нападу алігатора, його песик безпорадно почав борсатись у воді. Тож він не вагаючись стрибнув у ставок, щоб відбити у хижака і врятувати свою собаку.

Він був у списку смертників з цим старим алігатором,

– сказав Майк Маккой.

У стресовій ситуації чоловік згадав декілька порад, які він раніше читав про алігаторів, і спробував застосувати ці знання на практиці. Майк вдарив алігатора в око і намагався витягнути його з води, щоб він не міг нікуди йти, поки собака не звільниться з пащі. Проте коли він боровся з алігатором – сам травмувався – хижак вкусив його за обидві руки.

Я раніше читав про алігаторів. Я обійшов його, ткнув йому в око, витягнув його з води, щоб він не міг нікуди дістатися, поки не відпустив собаку. А тим часом він вирішив: "У мене забрали собаку, то я вкушу тебе",

– розповів Майк.

На щастя, хоча Маккой і його собака потребували накладення швів після інциденту з алігатором, серйозно ніхто з них не постраждав.

Представники органів дикої природи Флориди зазначили, що довжина алігатора 2 – 3 метри і заявили, що працюють над його видаленням зі ставка.